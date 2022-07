Moda, alla Fashion Week di Torino stilisti ucraini e la figlia di Nelson Mandela: in passerella sfila la Pace

La moda s’inchina alla storia, e con la presenza di Miki Mandela tra gli ospiti d’eccezione della Torino Fashion Week, fa sfilare la Pace in passerella. Ton sur ton si direbbe in ambito di collezioni di sartoria di lusso. Così, tra grandi firme e pret a porter, la settima edizione della kermesse – in scena dal 6 al 14 luglio prossimi all’ombra della Mole – non tradisce schema e proposte di sempre. E presenta un carnet che unisce sotto il segno dell’eleganza “pacifista”, momenti istituzionali e di riflessione sull’attualità. E allora, in calendario talk sulla giustizia sociale e sui cambiamenti climatici. Una cooking class legata al tema della Terra. B2B, cocktail party e dj set.

Moda: la figlia di Nelson Mandela alla Torino Fashion Week

La Torino Fashion Week è a tutti gli effetti un evento culturale e internazionale. Oltre che la prima fashion week al mondo a dedicare spazio agli stilisti emergenti. E la prima a riportare la moda a Torino. Il claim della kermesse, che grazie ad Autoingros avrà la Lancia Y Alberta Ferretti come auto ufficiale, quest’anno è “La moda veste la pace”: un evergreen sempre valido. E non solo per la cronaca di questi mesi, ma perché in passerella ci saranno, tra le altre, sia una delegazione di stilisti ucraini. Sia Maki e Tukwini Mandela, rispettivamente figlia e nipote del Premio Nobel per la Pace Nelson Mandela, il cui tour italiano sarà supportato da Leasys Rent.

Gli eventi in calendario alle VII edizione della kermesse

Oltre alla sfilata del 14 luglio che le vedrà protagoniste in qualità di designer, Pumla Makaziwe Mandela-Amuah (Maki) e Tukwini Mandela presidentessa e direttrice marketing della fondazione The House of Mandela, parteciperanno ad alcuni appuntamenti torinesi. Il 7 luglio dalle 18.30 presenzieranno all’evento di beneficenza La libertà con un gesto a favore dell’associazione Donnatea, donne operate al seno, al Parco Le Vallere di Moncalieri. La figlia dell’ex presidente del Sudafrica interverrà in un dibattito al quale seguiranno il buffet e un concerto gospel. Gli organizzatori tributeranno il ricavato della serata per l’acquisto di un casco refrigerante per ridurre la caduta dei capelli durante la sessione di chemioterapia.

Sfilate e talk tematici con la figlia di Nelson Mandela

Il 13 luglio alle 17 presso la sede della Fondazione Educatorio della Provvidenza di Corso Trento 13 – che celebra i 300 anni dalla sua costituzione – ci sarà l’intitolazione della propria piazza a Nelson Mandela. Il Sunshine Gospel Choir aprirà la serata cantando Asimbonanga, il brano dedicato a Nelson Mandela da Johnny Clegg. Seguirà la presentazione di Chris Richmond, fondatore di Mygrants, che in questi 5 anni ha supportato la nascita e la crescita di diverse startup operanti nel settore della moda e del fashion. E i cui founders provengono da diversi Paesi del mondo.