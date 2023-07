In carrozza, si parte: al via oggi il treno Roma-Pompei no stop. A bordo anche Meloni e Sangiuliano

Il Frecciarossa 1000 ha appena scaldato i motori: è arrivato poco fa al termine del viaggio inaugurale del nuovo collegamento diretto, il treno Roma-Pompei, giunto a destinazione dopo un’ora e 47 minuti. Mentre ci vorranno due ore e 15 al ritorno, per una tratta con cui da oggi il convoglio percorrerà lo storico ponte tra le due città, e sbarcherà i viaggiatori alla stazione del sito archeologico: miniera di incredibili tesori archeologici, che anche di recente ha rivelato perle inedite di un patrimonio inesauribile.

Al via oggi il treno Roma-Pompei no stop

Tutti a bordo, appassionati e turisti. E tutti pronti, una volta approdati sul sito archeologico tra i più famosi del mondo, a raggiungere gli scavi con il bus navetta Pompei Link. Un viaggio senza cambi, a bordo del Frecciarossa 1000, treno di punta della flotta Trenitalia, oggi con livrea dedicata. Un convoglio in partenza ogni terza domenica del mese con due corse no stop. I passeggeri comunque, grazie ad un video clip, potranno immergersi nella realtà archeologia e conoscere la storia dell’antica Pompei già durante il viaggio.

L’inaugurazione col premier Meloni e il ministro Sangiuliano

A “battezzare” il nuovo collegamento il premier Giorgia Meloni, insieme al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e all’amministratore delegato del Gruppo Fs Luigi Ferraris. Sul treno anche una “delegazione” di studenti in archeologia, invitati per l’occasione. E insieme a loro, anche molti giovani e semplici cultori di luoghi d’arte. Oltre ad una foltissima rappresentanza di giornalisti e cineoperatori.

Roma e Pompei più vicine e raggiungibili grazie a un Frecciarossa

La partenza del nuovo collegamento a regime era fissata in calendario da Roma Termini alle 8.53. Con fermata a Napoli Centrale alle 10.03. E arrivo alla stazione di Pompei alle 10.40. Ad attendere i viaggiatori diretti agli Scavi, il bus navetta Pompei Link. Il ritorno è previsto per le 18.40, con fermata a Napoli Centrale alle 19.23; e arrivo a Roma Termini alle 20.55. Un servizio che secondo le intenzioni di Trenitalia potrebbe, sulla base del gradimento da parte dei viaggiatori, essere ampliato in termini di orario.

Il treno per gli Scavi che coniuga tradizione e modernità

Il nuovo collegamento comunque si aggiungerà alle 50 corse giornaliere, andata e ritorno, oggi già esistenti tra Roma e Pompei in Frecciarossa. Partenze che prevedono l’arrivo a Napoli Centrale con l’Alta Velocità. E il proseguimento a destinazione con i treni regionali di Trenitalia dalla sottostante stazione di Piazza Garibaldi. Ma da oggi, con il nuovo progetto che il ministro Sangiuliano ha illustrato con soddisfazione e orgoglio nei giorni scorsi, il sogno di «coniugare insieme tradizione e modernità». Passato storico e presente tecnologico, rilanciato dall’alta velocità italiana, sono legati a fil doppio, intorno a «uno dei siti archeologici più importanti del mondo», sempre più una realtà a portata di mano.