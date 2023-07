Crosetto: “L’Ue ha bisogno di un progetto politico chiaro: l’alleanza Ppe-Ecr lo è”

Crosetto: “L’alleanza tra Ppe e Ecr è un progetto politico chiaro, quello che serve all’Ue”

“Si tratta di un progetto politico chiaro. Abbiamo valori in comune e possiamo trasformarli in ricette politiche comuni. Io lo immagino come un percorso serio e tra forze politiche che trovano una loro armonia e un loro equilibrio”, ha spiegato Crosetto in una lunga intervista a Repubblica, ribadendo anche che al momento non sono previsti allargamenti a realtà come Rassemblement National di Marine Le Pen o l’Afd tedesco, con i quali invece un’alleanza non dispiacerebbe a Salvini. “Noi apparteniamo ad un altro gruppo e siamo diversi, come è noto”, ha sottolineato il ministro, che a proposito di un eventuale ingresso della Lega nella coalizione Ppe-Ecr ha risposto spiegando di “sempre detto che è il partito che più mi ricorda la Csu tedesca”.

La necessità di ricucire il rapporto tra “l’Ue, i suoi cittadini e popoli”

Il faro resta il progetto politico, che viene prima anche dei numeri. Motivo per cui, in ogni caso, FdI non si presterebbe ad appoggiare maggioranze spurie. Del resto, ha ricordato Crosetto, “la fondazione stessa di FdI dimostra che non fai vivere un progetto avendo la sicurezza di arrivare primi alle elezioni, ma perché credi che sia importante farlo”. “Quella che ha eletto Ursula von der Leyen – ha proseguito il ministro – è stata una maggioranza tecnica, non politica. Nata per necessità, in vitro, ha messo insieme storie politiche diverse. Questa maggioranza si è sclerotizzata e ha creato uno strano meccanismo, probabilmente involontario: una maggioranza ibrida che non ha più bisogno dei voti dei cittadini, ma che raccoglie il consenso in base a opzioni politiche molto diverse e poi lo trasferisce in un unico calderone autoreferenziale”. È dunque necessario “superarla, perché l’effetto che si è creato è un distacco tra l’Ue e i suoi cittadini e popoli”.

L’avvertimento sui governi tecnici: “Spesso alimentano situazioni di conflittualità sociale”

“I governi tecnici, non votati da nessuno, molto spesso alimentano situazioni di conflittualità sociale. Il progetto di Meloni e il nostro ingresso nei Conservatori nasce con questo obiettivo: permettere un’alternanza tra visioni politiche diverse, alternanza che si è persa per strada con danni per tutti”, ha spiegato ancora il co-fondatore di FdI, che non esclude ragionamenti su un possibile allargamento della compagine popolari-conservatori nel caso i numeri non fossero favorevoli, purché – ha avvertito – si basi su una condivisione di vedute, specie sui temi cruciali, come “ad esempio la guerra in Ucraina”. “Sulle scelte strategiche rilevanti” servono “unità e chiarezza” e “non si possono fare sconti a nessuno”, ha avvertito il ministro, per il quale comunque “la prossima Commissione Ue non corre rischi di eccessivi sbandamenti”.

I liberali? “In Europa non sono quelli italiani…”

Quanto ai liberali, dei quali in Europa fa parte anche Macron e che pure sono considerati come possibili interlocutori di Ppe e Ecr, Crosetto ha ricordato che “in Europa non sono quelli italiani. Non tutti, almeno…”. Rispetto poi al fatto che il presidente francese potrebbe uscire indebolito dalle rivolte e che questo potrebbe spostare l’Ue più a destra, il ministro ha sottolineato che “quando tu fai finta di non vedere i problemi, oppure provi a nascondere la polvere sotto il tappeto, succede che alla fine i nodi esplodono con una violenza inusitata e uno Stato intero finisce in ginocchio. È una dinamica pericolosissima”.

Mai con i socialisti: “Sarebbe del tutto innaturale”

Esclusa invece in via assoluta qualsiasi ipotesi di alleanza con i socialisti, che “sarebbe del tutto innaturale” e “la negazione stessa della politica”, perché “non puoi allearti con chi ha programmi e idee totalmente diverse dalle tue”, e con una certa decisione anche l’ipotesi che FdI possa appoggiare una maggioranza Ursula. “Non credo, anzi: ad oggi tenderei a escluderlo, ma mi chiamo Crosetto e non Nostradamus…”, ha detto Crosetto, ricordando comunque che “con Ursula von der Leyer c’è un rapporto istituzionale corretto e positivo” e che “saranno i popolari a decidere chi sarà il loro candidato alla presidenza della Commissione nel loro congresso che si terrà tra qualche mese”.

Crosetto: “I tre pilastri del centrodestra italiano devono restare in piedi, anche dopo il voto per l’Ue”

Le geometrie europee, comunque, per il ministro non avranno ripercussioni interne, a partire delle ipotesi di un partito unico FdI-FI: “Secondo me i tre pilastri della coalizione italiana di governo devono restare in piedi, forti e vivaci, ognuno con la sua identità”, ha detto il ministro, escludendo lo scenario anche dopo il voto per le europee.