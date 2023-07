Tajani: c’è solo una maggioranza possibile in Europa. L’unione tra popolari, conservatori e liberali

Antonio Tajani insiste sulla linea di chiusura alle destre estreme in Europa. E lo ribadisce oggi in una intervista al Corriere. Afferma di essere realista poiché “esiste una sola maggioranza in Europa per sconfiggere la sinistra ed è quella grazie alla quale fui eletto presidente del Parlamento europeo nel 2017. Allora la sinistra la sconfiggemmo davvero, non a parole”.

Tajani: c’è un’unica via per battere le sinistre in Europa

La maggioranza, cioè, “che nasce dall’alleanza tra popolari, liberali e conservatori europei. Conosco le dinamiche dell’Unione e quelle dei partiti europei, visto che sono vicepresidente del Ppe dal 2002. Non esistono altre maggioranze possibili per battere le sinistre. Il cantiere è aperto. Bisogna lavorare».

Tajani: “Non possiamo decidere da soli”