Christian De Sica vittima dei ladri d’auto a Tor Bella Monaca: e poi festeggia il ritrovamento lampo

I ladri d’auto non risparmiano neanche i vip: ultima vittima Christian De Sica. Il popolare attore era andato al Teatro di Tor Bella Monaca, periferia est della Capitale, a bordo della sua Fiat 500 Abarth, ma una volta uscito per rientrare a casa non ha più trovato la vettura.

I fatti risalgono alla sera dello scorso 18 luglio. Christian De Sica era andato ad assistere a una nuova produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo, uno spettacolo dal titolo “Stanlio e Ollio, amici fino all’ultima risata” proprio su Stan Laurel e Oliver Hardy, l’immortale coppia comica.

Dopo la serata trascorsa in compagnia degli amici, all’uscita del teatro di via Bruno Cirino, la brutta sorpresa: la macchina non si trovava più parcheggiata nel posto in cui l’aveva lasciata De Sica. Lo stesso De Sica che ha sempre ammesso la passione per i motori e, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport dell’aprile 2022, aveva “elogiato” la sua auto: “Le auto per me sono delle grandi sculture: quella che uso tutti i giorni è una 500 Abarth ‘truccata’: nera e incazzata”.

La mattina seguente la polizia di Roma Capitale, grazie all’intervento degli agenti del VI Gruppo Torri, si è messa sulle tracce del veicolo, battendo a tappeto tutta la zona, per poi ritrovarlo nei parcheggi sotterranei delle case di edilizia residenziale pubblica di Largo Ferruccio Mengaroni. Il mezzo, con danni riconducibili allo scasso, è stato riconsegnato al proprietario nel giro di poche ore dal furto. Sono in corso le indagini in corso per risalire al responsabile.

Proprio per “festeggiare” il ritrovamento lo stesso attore romano ha condiviso in una storia Instagram l’articolo che riportava appunto del ritrovamento lampo della sua 500 Abarth.