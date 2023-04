Bebe Vio, derubata a Roma, appello disperato al ladro: “Fammi riavere almeno la tesi di laurea” (video)

Sui social rimbalza in queste ore il video del disperato appello della campionessa paralimpica di fioretto, Bebe Vio all’ignoto ladro che giovedì sera a Roma ha saccheggiato la sua automobile. «L’altro ieri sera – dice la medaglia d’oro delle OIimpiadi di Tokyo 2020 – mi è stata rubata la borsa in un ristorante di Roma Non mi importa granché di tutto quello che è stato rubato. Dentro, però, avevo il mio computer con i file della tesi di laurea che devo consegnare a giorni. A te, che ora hai il computer, ti prego di farmelo riavere o almeno di inviarmi in forma anonima i file con la mia tesi. Trovi tutto sul desktop del computer”. Nonostante tutto, te ne sarei immensamente grata».

Il furto è avvenuto giovedì notte a Roma, ai Parioli

Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, il ladro (o i ladri) avrebbe agito nella notte tra giovedì e venerdì portando via dalla vettura della campionessa paralimpica, una Smart parcheggiata in viale Parioli, un borsone con all’interno diversi apparecchi elettronici, comprese le cuffie AirPods e gli AirTag legati a un mazzo di chiavi connessi con bluetooth al cellulare. Questi ultimi hanno permesso alla polizia di rintracciare le chiavi. Bebe Vio ha chiesto di riavere almeno la tesi lasciando la mail per il ladro