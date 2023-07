Catania, incendio all’areoporto: evacuato lo scalo. Tanta paura e stop ai voli fino al 19 luglio (video)

Tanta paura e voli cancellati fino al 19 luglio. Un grande incendio è scoppiato nella notte all’aeroporto internazionale di Catania. Il rogo sembra si sia sviluppato nella base inferiore dell’aerostazione. Le fiamme sono state domate ma lo scalo, che è stato abbandonato di corsa, è stato interamente invasa dal fumo. I pompieri, ancora al lavoro, definiscono la situazione “delicata e impegnativa”.

Catania, incendio nella notte all’aeroporto

La prima chiamata di soccorso è arrivata alla Sala operativa dei Vigili del fuoco alle 23,29. Sul posto sono arrivati subito uomini e mezzi dei pompieri. L’incendio è stato circoscritto e spento dalle squadre dei Vigili del fuoco, ma la situazione non è ancora tornata alla normalità.

Fuggi fuggi generale, grida e pianti

Tanta paura e un fuggi fuggi generale alla vista del fumo denso che si sviluppato dall’incendio divampato nella struttura. I passeggeri, e non solo, hanno abbandonato di corsa lo scalo. Quasi nel buio del fumo, c’era chi gridava e chi piangeva, spinto all’esterno da personale della sicurezza che urlava “fuori, fuori tutti”. Non ci sono feriti gravi, tante invece le persone intossicate dal fumo e ancora sotto choc per la paura. Sospesi i voli fino a mercoledì 19 luglio.

Voli sospesi fino al 19 luglio

Lo ha comunicato la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania: causa dell’incendio sviluppatosi nell’aerostazione, le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 14 del 19 luglio. In precedenza era stato annunciato lo stop fino alle 8 di lunedì.