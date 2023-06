Incendio a Roma, a fuoco un palazzo di 7 piani: un morto, 17 feriti, oltre cento sfollati (video)

Un incendio ha devastato un palazzo di 7 piani a Roma, nel quartiere Colli Aniene. La palazzina è andata a fuoco dopo una serie di esplosioni. Nell’edificio che si trova all’incrocio con largo Nino Franchellucci, sono in corso lavori di ristrutturazione di efficientamento energetico. Le fiamme hanno coinvolto circa sette piani. Subito si è alzata una densa colonna di fumo visibile da buona parte della città.

I vigili del fuoco hanno inviato sul posto 4 auto serbatoio, 2 autobotti, 2 autoscale, carro teli, carro autoprotettori, il capo turno e funzionario di servizio.

Il bilancio dell’incendio è al momento di un morto (un uomo di 40 anni) e 17 feriti, tra intossicati e ustionati: 7, secondo fonti della Questura di Roma, sono le persone rimaste ustionate e, di queste, tre sono ricoverate in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio. Dieci sono invece le persone rimaste intossicate dal fumo. Sul posto dove si è sviluppato l’incendio è arrivato il pm di turno esterno della Procura di Roma per un sopralluogo. Ci sarebbero almeno cento persone sfollate, che verranno ospitate per questa notte in alcune palestre della zona.

Un’auto parcheggiata sotto il palazzo ha provocato l’incendio di Roma

«Abbiamo sentito un boato enorme. Uno scoppio. E poi le fiamme». È il racconto a Repubblica.it di una delle residenti dello stabile di otto piani andato in fiamme. Alessandro 16 anni: «Stavo tornando a casa. Io non ero dentro da fuori ho sentito le esplosioni. Sembravano bombe. Mia madre era dentro. È riuscita a uscire con le sue gambe. L’ho vista ed era sotto shock, era tutta ustionata e sta al Sant’Eugenio». «Dalla strada mi è sembrato di sentire almeno due esplosioni», ribadisce all’AGI una ragazza che al momento dell’incendio si trovava nei pressi della palazzina travolta dalla fiamme in via Edoardo D’Onofrio.

Secondo fonti dei soccorritori, l’incendio potrebbe essere partito da un’auto che era parcheggiata sotto l’edificio. Le fiamme della vettura avrebbero innescato l’esplosione di alcune bombole di acetilene presenti nel cantiere che a sua volta avrebbero coinvolto anche l’impalcatura.