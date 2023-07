Incendio della Venere degli stracci, fermato un clochard. Da Forza Italia accuse al sindaco Manfredi

C’è una persona fermata per l’incendio che all’alba di oggi ha distrutto l’opera Venere degli stracci installata in piazza Municipio a Napoli. Si tratta di un 32enne senza dimora fissa, fermato dalla Polizia di Stato, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura partenopea, per il reato di incendio e distruzione di beni culturali. Le indagini svolte dalla Squadra Mobile e da personale del Commissariato Decumani, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza cittadina, hanno permesso di individuare il probabile autore e rintracciarlo in una mensa in via Marina. Il 32enne fermato per il rogo dell’opera di Michelangelo Pistoletto è S.I., 32enne clochard di nazionalità italiana. Non si è trattato quindi di un gesto compiuto da bande di giovanissimi o una “sfida social”, come pure si era ipotizzato in un primo momento dopo l’incendio che ha distrutto l ‘opera di arte contemporanea installata in piazza Municipio lo scorso 28 giugno. Non è ancora chiara la causa dell’incendio, se si sia cioè trattato di un gesto volontario o meno.

Martusciello a Manfredi: “Dia risposte. Quanto è costata l’opera?”

“Prima di iniziare una raccolta fondi per ricostruire la Venere degli stracci, il sindaco Manfredi deve rispondere ad alcune domande”. Lo chiede, in una nota stampa, Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. “E’ diritto dei napoletani – prosegue Martusciello – sapere quanto è stata pagata la discutibile opera, chi ha permesso la collocazione di una installazione non ignifuga al centro della città ed in zona pedonale e per quanto e con chi era assicurata l’opera”. Inoltre il coordinatore azzurro chiede ragione “dell’assenza delle telecamere di sorveglianza”. “Nell’accaduto – conclude Marusciello – c’è un’enorme responsabilità del sindaco Manfredi che ora cerca di spostare l’attenzione dell’opinione pubblica sui criminali autori dell’incendio”.