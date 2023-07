Venere degli stracci a fuoco nella notte: il sindaco di Napoli l’aveva inaugurata due settimane prima (video)

Un incendio ha distrutto la “Venere degli stracci” di Michelangelo Pistoletto realizzata in versione monumentale e installata a piazza Municipio, a Napoli. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e la Polizia municipale. L’installazione era stata inaugurata lo scorso 28 giugno alla presenza dell’autore, Michelangelo Pistoletto, e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Le fiamme hanno completamente sciolto la statua e ridotto in cenere gli indumenti vecchi che la ricoprivano.

Venere degli stracci: una delle installazioni più note di Pistoletto

La Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto è una delle più note installazioni del maestro protagonista dell’arte povera degli anni Sessanta e Settanta del Novecento.

Venere rappresenta la dea romana dell’amore. Era simbolo di bellezza e di fertilità. Pistoletto ha impiegato la figura di Venere per richiamare la tradizione classica dell’arte italiana. Secondo l’artista, l’accostamento al cumulo di abiti usati rappresenta una interpretazione ironica dell’icona classica di bellezza. Pistoletto mette quindi a confronto l’idea classica e ordinata di bellezza con il cumulo scomposto di abiti dismessi. La sua intenzione è appunto quella di interpretare concetti contrapposti attraverso accostamenti di oggetti ormai in disuso. Infatti in origine anche la statua di Venere è un calco in cemento di poco valore.

Una versione è presso la Tate Gallery di Liverpool

La prima versione della scultura risale al 1967 ed è conservata presso la Fondazione Pistoletto di Biella. Nel corso degli anni poi l’artista realizzò altre installazioni presso importanti musei del mondo. Una copia è visibile presso il Museo di Arte contemporanea di Rivoli in provincia di Torino. Un’altra è presente presso la Tate Gallery di Liverpool.

Per la Venere degli stracci di Napoli non era stata resa nota una data precisa per la rimozione dell’installazione. La giunta aveva ipotizzato che la sua presenza continuasse a modellare l’ambiente della Piazza Municipio per un periodo di tempo considerevole. È durato invece appena due settimane.