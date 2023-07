Cane sfugge al padrone e finisce sotto un’auto in corsa, ma si salva per miracolo… (video)

Salvo per miracolo, il piccolo Bob, cane bulldog francese di stanza negli Stati Uniti, molto vispo, forse troppo, visto che qualche giorno fa è sfuggito al suo padrone e s’è lanciato in strada a tutta velocità, forse per inseguire un gatto ma è finito sotto un’auto. La fuga ha incrociato il passaggio di un’auto che lo ha investito, facendolo scomparire alla vista del padrone. Urla, paura, poi il piccolo Bob è rispuntato illeso da sotto alla macchina, senza neanche un graffio. Un miracolo, ha pensato Deonte Holder, abitante di una piccola cittadina americana, Pickerington, in Ohio (Stati Uniti) da ieri popolarissimo in tutti gli States grazie al video che ha registrato quell’investimento a lieto fine davanti la sua abitazione. Un video diventato virale, così come il racconto dei danni, praticamente nessuno, riportati dal piccolo cagnolino. Bob è riuscito ad evitare le ruote, il paraurti e il fondo del veicolo. E anche la morte…

Il video del cane che viene investito dall’auto in corsa