“Biden vuole von der Leyen alla guida della Nato”: l’indiscrezione che cambia gli scenari nell’Ue

Joe Biden starebbe spingendo per Ursula von der Leyen prossimo segretario generale della Nato. A riferirlo è il Telegraph, sottolineando che “il capo di Bruxelles è emerso come capofila tra le difficoltà nel trovare un successore di Jens Stoltenberg“. Ad affidare l’indiscrezione al quotidiano britannico è stata una “fonte dell’Alleanza”, che ha definito la presidente della Commissione Ue “la candidata favorita” di Biden. È chiaro che se i propositi del presidente Usa dovessero andare a buon fine vi sarebbero ripercussioni anche sugli assetti politici europei: i rumors, infatti, non escludono che von der Leyen possa essere nuovamente indicata alla guida della Commissione Ue anche dopo le prossime europee, dunque per un secondo mandato.

Si tratta di uno scenario che non esisterebbe più nel caso von der Leyen chiudesse l’accordo per andare alla Nato. Biden “sta tentando di convincerla”, riferisce il Telegraph, ricordando il “forte legame” costruito tra Biden e von der Leyen su temi come clima, Cina e Ucraina. Le indiscrezioni arrivano a ridosso dell’accordo degli alleati sulla proroga di un anno del mandato di Stoltenberg, che resterà dunque in carica fino a ottobre 2024. Proroga legata proprio alle difficoltà a trovare un nome per il passaggio di testimone. Il più accreditato, fino a non molto tempo fa, era il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, la cui corsa però si è fermata di fronte al mancato sostegno da parte degli Usa, cui si sarebbe aggiunta anche un’ostilità francese.

La decisione di confermare il mandato a Stoltenberg è stata annunciata ieri e sarà approvata dai capi di Stato e di governo dei Paesi dell’Alleanza al prossimo vertice di Vilnius. “Ne sono onorato”, è stato il commento di Stoltenberg arrivato via social. “Il legame transatlantico tra Europa e Nord America ha garantito la nostra libertà e sicurezza per quasi 75 anni, e in un mondo più pericoloso, la nostra Alleanza è più importante che mai”, ha aggiunto. Gli alleati, dal canto loro, “hanno ringraziato il segretario generale per la sua leadership e il suo impegno, fondamentali per preservare l’unità transatlantica di fronte a sfide alla sicurezza senza precedenti”. Stoltenberg, norvegese e socialdemocratico, è segretario generale della Nato dal primo ottobre 2014, quando prese il posto del danese Anders Fogh Rasmussen. Il suo mandato è stato rinnovato più volte.