“Biden è sempre in vacanza”: i Repubblicani all’attacco, dopo lo scandalo-cocaina alla Casa Bianca

Momenti di relax in spiaggia per il presidente americano Joe Biden. Il leader Usa è stato filmato sabato mentre prendeva il sole a Rehoboth Beach, nel Delaware, insieme alla moglie Jill e sua nipote Finnegan, figlia di Hunter, prima del suo viaggio in Europa. La breve vacanza, che arriva mentre l’amministrazione Biden continua a rifiutarsi di affrontare lo scandalo della cocaina trovata alla Casa Bianca, ha suscitato le critiche dei Repubblicani. “Joe Biden è disposto a recarsi spesso in spiaggia, ma si rifiuta di fare un’intervista alla stampa, visitare il confine, assumersi la responsabilità dell’inflazione storica, o fare qualsiasi cosa per abbassare i prezzi del gas. Biden pensa che troverà una soluzione per tutte queste crisi nella sabbia?”, ha scritto la portavoce del Comitato nazionale repubblicano Emma Vaughn.

Biden, dalle vacanze in spiaggia all’incontro con Re Carlo

Joe Biden, intanto, è stato ricevuto da Carlo III al castello di Windsor, per il primo incontro tra il presidente americano e il monarca britannico dalla sua incoronazione. Dopo la cerimonia di arrivo, durante la quale sono stati suonati gli inni nazionali ed è stata passata in rassegna la Guard of Honour, re Carlo e Biden sono entrati nel castello dove avranno prima un incontro a due per un tè e poi parteciperanno ad un evento con leader di associazioni impegnate per il clima.