Usa, allarme alla Casa Bianca per una polvere sospetta. La scoperta: era cocaina

È stata una sera di massima allerta alla West Wing, l’ala ovest, della Casa Bianca. A destare preoccupazione, come riporta La Voce di New York, stavolta non è stata la minaccia nucleare russa o l’espansionismo cinese, bensì una polvere biancastra sospetta. Si temeva fosse antrace, poi la scoperta: era “solo” cocaina. “Domenica sera, il complesso della Casa Bianca è stato chiuso a titolo precauzionale in quanto gli agenti della Secret Service Uniformed Division hanno indagato su una sostanza sconosciuta trovata all’interno di un’area di lavoro”, ha affermato un portavoce del Secret Service (la scorta personale del presidente) in un comunicato.

“Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Washington è stato chiamato per una valutazione e ha rapidamente stabilito che l’oggetto non era pericoloso”, ha dichiarato il portavoce, aggiungendo che è in corso “un’indagine sulle cause e sulle modalità” di ingresso della sostanza nella Casa Bianca. La polverina bianca per antonomasia è stata trovata in un’area frequentata quotidianamente da centinaia di persone, e dove sono tradizionalmente concentrati gli uffici esecutivi più importanti della presidenza statunitense, che comprende lo Studio Ovale, la Hall of Cabinet (la sala per il consiglio dei ministri), la Situation Room e la Roosevelt Room. Al momento della scoperta, il presidente Biden non era fisicamente a Washington, dato che lui e la sua famiglia hanno trascorso il fine settimana nel ritiro presidenziale di Camp David.

(ITALPRESS)