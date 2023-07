Barletta, tragedia al campo estivo: bambino di 6 anni annega in mare mentre gioca con gli amici

Un bambino di 6 anni è morto questa mattina nel mare di Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo le prime informazioni sarebbe annegato probabilmente a seguito di un malore. Il piccolo, residente a Trinitapoli, si trovava a Margherita per un campo estivo. Al momento del malore e dell’annegamento era in acqua. Inutili i soccorsi del 118. Il bimbo annegato, che avrebbe compiuto 7 anni il 21 luglio, era nato a Cerignola (Foggia) ma risiedeva a Canosa di Puglia. Sul posto oltre al personale del 118 è intervenuto un equipaggio dell’elisoccorso. Sul luogo dell’incidente è arrivato il pm della procura di Foggia e il medico legale.

Barletta, la tragedia nel campo estivo

Il bambino era iscritto a un campo estivo parrocchiale e anche questa mattina era impegnato con i compagni e i responsabili nelle consuete attività all’aperto. Insieme con il 118, che ha attivato anche l’elisoccorso, sono intervenuti i carabinieri e il pm di turno della Procura di Foggia, ai quali ora spetta il compito di ricostruire quanto accaduto e segnalare eventuali profili penali della vicenda.

“Il bimbo era riverso con il viso sull’acqua, uno specchio di 15-20 centimetri di mare. È stato portato sulla battigia e sono state fatte le manovre di rianimazione, di massaggio cardiaco. È stato anche intubato. Nonostante si sia andati anche oltre i tempi canonici di rianimazione cardio polmonare non hanno aiutato la ripresa del bambino”, ha detto Donatello Iacobone, direttore del 118 della Asl Bat raccontando i drammatici momenti durante i quali si è tentato di salvare il piccolo.