Anche la Borsa premia il governo Meloni. L’economista Guida: crescita straordinaria, non accadeva dal 2008

Anche la Borsa premia il governo Meloni: “in otto mesi l’indice Mib, indicatore del valore dei titoli azionari negoziati alla Borsa italiana, è passato da 22000 a 29000, un fatto che non accadeva da quasi quindici anni”, rivela il professor Roberto Guida, ordinario di Economia al Campus Bio-medico di Roma e top manager del gruppo Marzotto Venture

“Si tratta di un risultato straordinario – spiega Guida – perché si toccò il valore di 29000 solo come effetto rimbalzo dopo la crisi di Goldman Sachs e il crollo del 2008”. Dopodiché non è mai più accaduto. Non con gli illegittimi goverbi di sinistra che si sono succeduti. E non con il “mago” dell’Economia, Mario Draghi. “Se i mercati azionari raggiungono questi risultati, probabilmente nemmeno adeguatamente sottolineati, significa anche che c’è fiducia nell’azione di governo e c’è una prospettiva ad ampio raggio anche sulle indicazioni relative al futuro dell’economia”, aggiunge e Guida riconoscendo il merito dell’esecutivo Meloni e della fiducia che, evidentemente, riscuote negli investitori.

“I sentiment degli investitori – sottolinea infatti l’economista – si basano sulla solidità e sulla difesa dei meccanismi primari, sul contenimento del debito e sulle aspettative di stabilità politica e di espansione economica. C’è una visione forte tra gli investitori finanziari che riflette una capacità del governo di affrontare le questioni più importanti”.

“Non a caso – fra notare Guida – l’Italia ha la seconda crescita del Prodotto interno lordo europeo. E ha un controllo dell’inflazione che si sta dimostrando abbastanza efficace, in un contesto globale non facile”.