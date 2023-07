Acceso scontro tra Capezzone e Fusani: “Sei la cugina di Maduro”. “Tu sei stucchevole e falso” (video)

Confronto effervescente a Zona Bianca su Rete4 tra Daniele Capezzone e la giornalista Claudia Fusani. Che si è irritata per le battute del suo interlocutore e da lì lo scontro si è fatto sempre più acceso. Con un crescendo in cui il giornalista accusava quelli di sinistra di essere stupidi e buffoni e la Fusani che replicava osservando: “Ti viene la voce di gallina”. In sostanza Capezzone rimproverava alla sinistra di non avere fatto nulla per tutti gli anni in cui il Pd è stato al governo accusando oggi Giorgia Meloni che si trova al governo da pochi mesi. Fusani ha obiettato che le battute di Capezzone non fanno ridere nessuno e la risposta è stata tranchant, come si evince dal video.

Capezzone si è anche scontrato, come gli capita spesso nel talk di Giuseppe Brindisi, con il grillino Michele Gubitosa. Al centro dell’acceso scambio di battute il caso La Russa jr. In questo spezzone della trasmissione Capezzone sottolineava che è in corso un processo mediatico al presidente del Senato e che si dà già per scontata la colpevolezza del figlio Leonardo. In particolare è stata montata una polemica infondata sulla sim del cellulare di Leonardo La Russa che il ragazzo ha consegnato all’autorità giudiziaria unitamente al telefonino come il suo difensore ha precisato ieri alla stampa. Ponendo così fine alle speculazioni politiche su presunte reticenze da parte della famiglia La Russa.