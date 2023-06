Usa, l’invasione dei grilli cannibali in Nevada. Le “immagini bibliche” fanno il giro del mondo (video)

Sono immagini “bibliche”, come le hanno definite i media Usa, quelle che arrivano dal Nevada: sei contee dello Stato americano sono, infatti, alle prese con un’invasione di cosiddetti grilli cannibali, una specie che ricorda da vicino le cavallette. Milioni e milioni di esemplari hanno ricoperto edifici e invaso le strade, formando tappeti mobili che, oltre a suscitare un certo disgusto, creano anche problemi di sicurezza rendendo il manto scivoloso.

L’invasione di grilli cannibali in Nevada

Le immagini dei grilli cannibali o mormoni, che in realtà sono grandi katidi, stanno facendo il giro del mondo. Per cercare di farsi spazio in quello che è un vero e proprio tappeto di insetti cittadini e autorità le stanno provando tutte, dai soffioni per le foglie agli spazzaneve. “Un ospedale locale ha dovuto dispiegare scope e soffiatori di foglie per spianare la strada ai pazienti per entrare nell’edificio”, ha riferito un portavoce del Northeastern Nevada Regional Hospital. “Gli insetti non solo evocano immagini terrificanti simili a pestilenze, ma rendono pericolose le strade quando vengono schiacciate rendendo scivoloso l’asfalto”, viene spiegato ancora.

I cittadini chiusi in casa e in preda a “crisi di nervi”

I cittadini dell’area interessata, che nelle interviste parlano frequentemente di “crisi di nervi”, restano tappati in casa. Una volta uccisi, tra l’altro, i grilli emanano cattivo odore, moltiplicando disagi e ribrezzo. Si tratta di una specie particolarmente famelica, i cui esemplari sono pronti a divorarsi anche tra loro e per questo sono detti cannibali. In genere depongono le uova in estate, che poi si schiudono in primavera. Quest’anno però a causa di un inverno particolarmente piovoso la schiusa è arrivata in ritardo.