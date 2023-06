Una via per Chiara Corbella Petrillo a Roma: accolta la mozione di FdI. Fu citata dalla Meloni (video)

«Ci riempie di gioia l’approvazione in Assemblea capitolina della mozione di Fratelli d’Italia che impegna il sindaco di Roma Gualtieri e la Giunta a intitolare una strada, una piazza o un giardino alla memoria di Chiara Corbella Petrillo, giovane sposa e madre romana proclamata Serva di Dio dalla Chiesa Cattolica nel 2018 e per la quale è stata aperta la causa di beatificazione». Così in una nota il capogruppo FdI in Assemblea capitolina, Giovanni Quarzo, e i consiglieri Francesca Barbato, Stefano Erbaggi, Mariacristina Masi, Rachele Mussolini e Federico Rocca.

«Ringraziamo tutti i colleghi consiglieri per la loro sensibilità e per aver deciso di raccogliere il nostro invito, e rendere così omaggio a una donna straordinaria, diventata per molti un modello di speranza e un esempio di amore per la vita e la famiglia – aggiungono – Un voto che arriva a pochi giorni dall’undicesimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 13 giugno 2012. Ora seguiremo con grande attenzione l’iter per l’intitolazione e ci auguriamo che questo obiettivo possa essere raggiunto quanto prima, anche in vista della celebrazione del Giubileo del 2025».

Chiara Corbella Petrillo, citata anche dalla Meloni

Nel video tratto dal canale Youtube dedicato a Chiara Corbella Petrillo sono raccolte documentazioni registrate della giovane romana, che colpiscono per la potenza e per la bellezza della testimonianza. Nel discorso d’insediamento, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha citato i nomi di 16 donne: una di queste era appunto Chiara Corbella Petrillo.

«Io mi chiamo Chiara, ho 25 anni e sono sposata da un anno e pochi mesi con Enrico. Questa sera se ce la faccio vi racconterò la storia di nostra figlia Maria Letizia…», si vede nel filmato girato il 19 novembre 2009, in una chiesa romana, al convegno intitolato “Il dono della vita”.

Dopo il matrimonio nel 2008 Chiara rimane subito incinta ma purtroppo alla bambina viene diagnosticata, fin dalle prime ecografie, un’anencefalia. Gli sposi accolgono Maria Grazia Letizia, che muore mezz’ora dopo il parto.

Qualche mese più Chiara ed Enrico Petrillo hanno un altro figlio, Davide Giovanni, che scoprono essere privo delle gambe e affetto da gravi malformazioni incompatibili con la vita. Anche in questo caso i giovani sposi accolgono con amore il loro secondo figlio, che muore poco dopo la nascita.

La terza gravidanza non mostra problemi, il bambino gode di ottima salute, tuttavia al quinto mese arriva la tragica diagnosi. Chiara scopre di avere un carcinoma alla lingua. Nonostante questa drammatica notizia la coppia non si scoraggia e difende la vita del piccolo Francesco, anche se questo comporta dei rischi per la mamma, che solo dopo il parto comincia a ricevere le cure. Francesco è salvo, ma Chiara morirà il 13 giugno 2012. Nel 2018, la Chiesa cattolica ha aperto per lei la causa di beatificazione.