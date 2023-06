Suor Lucia dos Santos, una dei tre pastorelli di Fatima, è “venerabile”: era custode del terzo segreto

Suor Lucia dos Santos, una dei tre pastorelli di Fatima, custode del “terzo segreto”, è Venerabile. Lo ha stabilito il Papa dopo avere ricevuto il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, autorizzando la promulgazione del Decreto che ne riconosce le “virtù eroiche”. Nata ad Aljustrel il 28 marzo 1907, suor Lucia ebbe nel 2017 una serie di apparizioni della Vergine Maria nella Cova de Iria, a Fatima, in Portogallo, assieme ai due cugini Francesco e Giacinta Marto.

Suor Lucia dos Santos custode del terzo segreto di Fatima

Dopo la morte prematura dei suoi cugini, scomparsi pochi anni dopo a causa dell’influenza spagnola e canonizzati da Papa Francesco nel 2017, suor Lucia rimase l’unica custode del messaggio affidatole dalla Madonna, che trascrisse, su impulso del vescovo di Leiria, José Alves Correia da Silvia in quattro documenti tra il 1935 e il 1941. Un altro scritto, datato 1944, conteneva la terza parte, il cosiddetto “terzo segreto”, e fu spedito a Roma, aperto per la prima volta nel 1960 e non divulgato da San Giovanni XXIII e da San Paolo VI.

Fu San Giovanni Paolo II, particolarmente devoto alla Madonna di Fatima, a rendere noto il segreto nel 2000. Suor Lucia visse con impegno la custodia del messaggio mariano per tutta la sua lunga vita, prima nel collegio delle Suore dorotee di Vilar, poi come carmelitana a Coimbra, dove morì il 13 febbraio del 2005. La distinzione fra la sua vita e le apparizioni, si legge nel decreto, «è difficile anche perché molte delle sue sofferenze si dovettero imputare a queste: venne sempre tenuta nascosta, protetta, custodita. Si evince in lei tutta la fatica di tenere insieme l’eccezionalità degli avvenimenti di cui fu spettatrice e l’ordinarietà di una vita monastica come quella del Carmelo».

A Fatima l’incontro con san Paolo VI

Il 13 maggio 1967 suor Lucia dos Santos si recò a Fatima per incontrare san Paolo VI. Lo stesso fece con san Giovanni Paolo II il 13 maggio 1982, quando il Pontefice offrì alla Madonna uno dei proiettili dell’attentato di cui fu vittima l’anno prima, e poi ancora il 13 maggio 1991 e il 13 maggio 2000. Dopo la morte di suor Lucia, anche Benedetto XVI si recò a Fatima nel 2010, come pure Francesco nel 2017. Bergoglio si recherà di nuovo presso il Santuario il prossimo 5 agosto, come seconda tappa del viaggio a Lisbona per la Gmg.