Sport in lutto. Da Capello ad Ancelotti e Sacchi: «Berlusconi è stato un genio, gli dobbiamo tutto»

«Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente». L’ad del Monza, Adriano Galliani, amico di sempre di Berlusconi, piange la scomparsa del Cavaliere, che per lui era e sarà sempre “Silvio”. È un messaggio breve, che però esprime un grande dolore. Un dolore che, peraltro, arriva da tutto il mondo dello sport. In tanti mandano messaggi di cordoglio, a partire da Fabio Capello, ex allenatore del Milan. Sì, di quei colori rossoneri che il leader di FI ha amato fino all’ultimo secondo. «Silvio Berlusconi è stato un genio», dice all’Adnkronos. «Aveva una visione per la quale era anni avanti. In tanti campi ha fatto cose incredibili, come nel calcio e nel mondo imprenditoriale. In altri ambiti lo hanno perseguitato». Poi Capello aggiunge: «A lui devo tutta la mia carriera di allenatore. Dopo quattro anni di scrivania mi chiamò al Milan. La cosa mi stupì ma mi reso orgoglioso e ottenemmo risultati straordinari».

Sport in lutto, da Sacchi ad Ancelotti il ricordo di Berlusconi

«È stato un visionario che ha cambiato il mondo del calcio», afferma Arrigo Sacchi, anche lui ex allenatore del Milan. «A lui devo tantissimo. Abbiamo perso una grande persona, sono profondamente rattristato. Provo un dolore enorme». Sulla stessa lunghezza d’onda è Carlo Ancelotti: «La tristezza di oggi non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima e da allenatore poi. Grazie Presidente».

Il Real Madrid: addio leggendario presidente

Lo sport piange Berlusconi. «Il Real Madrid, il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione sono profondamente addolorati per la scomparsa del leggendario presidente del Milan dal 1986 al 2017 e attuale presidente del Monza. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e ai tifosi del calcio italiano, in particolare quelli di AC Milan e AC Monza», si legge in una nota. «Durante la sua presidenza il Milan ha vissuto uno dei periodi di maggior successo della sua storia, vincendo 5 Coppe dei Campioni, 3 Mondiali per Club, 5 Supercoppe Europee, 8 Scudetti, 1 Coppa Italia e 7 Supercoppe Italiane. Riposa in pace».

Il cordoglio della Lega di Serie A e della Fgci

«Il Presidente Berlusconi è stato un protagonista assoluto del calcio per decenni. Ha fatto la storia di questo sport, modificandone i paradigmi e innovando sempre, portando il calcio italiano sul tetto d’Europa e in cima al mondo. La Lega Serie A si unisce commossa al dolore della famiglia e di tutti gli italiani». Queste le parole del Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini. «Ha cambiato la storia del calcio italiano», dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina. «È stato un vincente che ha saputo imprimere un’impronta chiara e indissolubile nello sviluppo del nostro mondo. Il suo contributo in termini di passione, di innovazione e di investimenti, sempre con un’attenzione particolare al bel gioco e al divertimento, è stato fondamentale per l’affermazione del nostro movimento in campo internazionale».