Italia in lutto, addio a Silvio Berlusconi: è morto questa mattina alle 9

Silvio Berlusconi è morto. Il leader e fondatore di Forza Italia si è spento circondato dall’affetto dei suoi congiunti quando era ormai giunto al quarto giorno di ricovero al San Raffaele di Milano. Berlusconi era tornato al San Raffaele lo scorso venerdì, dopo un lungo ricovero — di 45 giorni — terminato poche settimane fa, a causa di una polmonite e di una leucemia. In mattinata, in ospedale, erano arrivati i parenti stretti. Per primi erano entrati al San Raffaele il fratello Paolo, e la figlia Marina. Entrambi erano giunti nella struttura dall’ingresso di via Olgettina 60 a bordo delle proprie auto. Poco dopo sono giunti gli altri figli: Eleonora, Barbara e Pier Silvio Berlusconi.