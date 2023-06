Siluro di Mughini alla Schlein su tasse e il solito vizietto della caccia al gettito: ma di che paese parla? (video)

Per chi non lo avesse visto in diretta, basterà recuperare il video dell’intervento di Giampiero Mughini su Elly Schlein sui social. La didascalia che lo correda dice tutto, e recita: secondo il giornalista l’unica cosa concreta detta dalla segretaria Pd è che «chi paga le tasse dovrebbe pagarne di più: non capisco di che Paese stia parlando»… La risposta è facile: del solo vizietto della sinistra di tartassare gli italiani sui loro introiti, sulla loro proprietà privata, sui loro risparmi.

Siluro di Mughini a Elly Schlein

Un argomento spinoso, che aumenta la sua portata di insidie a ogni nuovo intervento della numero uno del Nazareno che, non più tardi della fine di maggio, dal palco del Festival dell’Economia di Trento, ha rilanciato riforma del catasto e patrimoniale, con la solita scusa che «è la Ue che ce lo chiede». E allora, aggiornato allo scontro a distanza tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein, da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata di ieri sera si parla di politica fiscale (punitiva) rilanciata dalla leader dem e Mughini sbotta.

Le tasse per la Schlein: più che politica fiscale del Pd una “caccia al gettito” dei contribuenti

Non si tratta di lotta all’evasione fiscale o di ossequio al dovere contributivo. Si parla di ossessione per la caccia al gettito: in sintesi: più tasse. E sul punto –un punto sensibile e dolente per i cittadini coinvolti in una sorta di rinnovata lotta di classe – Mughini lancia un siluro contro la Schlein. Una bordata senza silenziatore, assesta nel fianco di un partito che continua a procedere a tentoni riperticando vecchi slogan e logori cavalli di battaglia persino a sostegno di evidenti contraddizioni. Come accaduto sulla scelta dem di andare in piazza contro il taglio del cuneo fiscale deciso dal governo Meloni, e che era già nelle proposte del Nazareno.

Mughini alla segretaria dem: «Ma di quale Paese sta parlando?»

E allora: «Non capisco lei a chi si rivolge oggi. L’unica cosa che le ho sentito dire di concreto è che chi paga le tasse dovrebbe pagarne di più. Capisci?», s’interroga evidentemente sconcertato e irritato Mughini. Che poi aggiunge netto: «Io sono un borghese che vive del suo lavoro. E faccio parte di quel due per cento che a Roma denuncia più di 120mila euro di reddito annuo lordo», attacca ancora il giornalista e scrittore siciliano. «E allora se qualcuno mi dice che l’unica cosa che sono buono a fare è pagare di più io non sono sereno. Proprio perché ci tengo moltissimo a fare il mio dovere fiscale».

Mughini sulla numero uno del Nazareno: «Non capisco di cosa parli»

E ancora: «Ma dico questo perché non capisco di cosa parli. Non capisco di che Paese stia parlando», conclude il giornalista. Un Paese, viene da concludere, di cui il Pd ha perso ogni contezza e con cui la Schlein non riesce a stabilire un punto di contatto. Un partito che ha le solite idee ma ben confuse. Che ingaggia una polemica il primo maggio sul taglio delle tasse ai lavoratori e che, ogni volta possibile, rilancia rivendicazioni su catasto e casa degli italiani. Insomma, un partito che, oltre la bussola della propaganda, sembra aver definitivamente perso l’orientamento oltre che la fiducia e i consensi degli elettori.

E i social stanno con Mughini

E lo dimostrano, una volta di più, i commenti degli utenti social su Twitter. Ne citiamo solo qualcuno, a titolo di esaustivo esempio. Qualcuno commenta: «Sempre sul pezzo grande dott. Mughini». E qualcun altro rilancia: «Mughini non può pretendere che una ragazza ricca e viziata cresciuta nel lusso di Lugano capisca il paese delle periferie in cui non ha mai messo piede». Mentre altri, sullo scontro Meloni-Schlein sentenzia netto e chiude la partita: «Ma come potete paragonare le due persone, una è a capo del governo, l’altra nemmeno tiene in piedi il suo partito!!!»…

