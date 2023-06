Rai, la Berlinguer piagnucola sui palinsesti: il duello tv con due colleghe la “irrita”. E paventa l’addio

Mancava solo Bianca Berlinguer all’appello: neanche il tempo di annunciare i palinsesti autunnali di Viale Mazzini, che dalla conduttrice di CartaBianca – dopo Fazio e l’Annunziata, Littizzetto e Gramellini – anche la giornalista di Raitre, secondo indiscrezioni che circolano sul web e sui giornali, starebbe intonando il piagnisteo del martirio mediatico, facendo scattare addirittura l’aut aut all’azienda: «Voglio tutele o lascio la Rai».

Bianca Berlinguer “irritata” dal sudoku dei palinsesti

La lunga lista dei detronizzati dal loro presidio della Tv di Stato – e lautamente accolti e remunerati altrove – si allunga di un nome eccellente che, a cda erano ancora in corso, sfoga tutta la sua “irritazione” per la controprogrammazione in calendario: confermato il “suo” CartaBianca il martedì in prima serata su Raitre, la Berlinguer dovrà vedersela con Belve di Francesca Fagnani, in onda in contemporanea sulla seconda rete. Mentre a partire da novembre, il duello a colpi di ascolti sarà con il ritorno di «Boomerissima» con Alessia Marcuzzi. Apriti cielo…

Voci su stampa e web parlano di una sua “irritazione” per le nuove sfide tv

E non è solo la sfida a colpi di Auditel che infastidisce Bianca Berlinguer. Secondo quanto riferisce il Corriere della sera, infatti, al danno della «profanazione del fortino della sinistra, Rai3, con l’inserimento di nuovi volti non di area», nella sfida degli ascolti alla giornalista risulterebbe particolarmente indigesto l’arrivo in rete di Nunzia De Girolamo: che arriva su Rai3, in prima serata, da ottobre. In onda il lunedì al posto che da settembre sarà di «Presa diretta» di Riccardo Iacona.

Il duello a tre con Fagnani e De Girolamo

I motivi del contendere si allargano e tracimano, insomma, in un corpo a corpo a tre, per ora solo sulla carta. Quello con la Fagnani e la De Girolamo, che avranno l’ardire di lanciare il guanto di sfida a conduzione e programma della solitamente riservata Bianca. La quale adesso, abbandonato il suo proverbiale riserbo, nel tentativo di difendere il presidio dem del terzo canale, paventa l’addio. Alimentando in questa delicata fase di conferme, annunci e rinunce, i rumors lanciati sull’argomento da Il Giornale.

Dopo Fazio e Annunciata, ora pure Bianca Berlinguer fa il piagnisteo…

Il quotidiano in edicola oggi, infatti, sul punto riferisce: «Secondo voci circolanti, la stessa Bianca sarebbe in contatto con Mediaset per un eventuale passaggio. Ma questo avrebbe ancor più del clamoroso, visto che andrebbe a lavorare nell’azienda del sempre avversato Berlusconi». Nessuna paura di perdere il link con Mauro Corona, dunque. E neppure il timore di un suo ridimensionamento di orario o di budget. Né si parla di un cambio di palinsesto, di avvicendamenti tra gli autori, di cambio di studio o altre questioni del genere…

«Voglio tutele o lascio la Rai»

No, niente di tuto ciò sarebbe al vaglio. Ma quella sfida al femminile e con due trasmissioni che andrebbero a pescare nello stesso bacino di utenti interessati all’attualità e all’approfondimento dei suoi temi, è bastato a “irritare” la Berlinguer e a farle adombrare non solo il rischio di una possibile «cannibalizzazione» in materia di ascolti e seguito tv. Ma anche il “sospetto” di una scelta delle collocazioni in palinsesto mirata a indurla ad andarsene. Uno scenario bellicoso che solo chi si sente in guerra arriva a immaginare e profetizzare…