New York soffocata da un fumo arancione: le inquietanti immagini dell’emergenza (video)

Stanno facendo il giro del mondo le spettacolari e inquietanti immagini di New York coperta da una fitta coltre arancione, dovuta al fumo degli incendi divampati in Canada. “Un evento senza precedenti”, come lo ha definito il sindaco Eric Adams. La governatrice dello Stato, Kathy Hochul, ha poi decretato lo stato d’emergenza, prendendo atto che l’aria è diventata “malsana” e avvertendo che si potrebbe andare avanti così per diversi giorni. Il caso è seguito anche dalla Casa Bianca, che ha fatto sapere di essere in contatto con i leader statali e locali, non solo dell’area della Grande Mela, ma anche del Michigan e dell’Illinois. Le conseguenze degli incendi canadesi, infatti, stanno investendo circa 13 Stati e 110 milioni di abitanti di tutto il Nord Est degli Stati Uniti.

Le immagini di New York soffocata dal fumo degli incendi in Canada

L’allarme per la salute dei cittadini

Le amministrazioni corrono ai ripari come possono: a New York e a Washington sono state cancellate tutte le attività all’aperto delle scuole pubbliche, la Capitale ha decretato il “codice rosso” per la qualità dell’aria; Adams ha invitato in particolare anziani e fragili a non uscire di casa o per lo meno a indossare la mascherina. Un suggerimento, quest’ultimo, fatto proprio da molti newyorkesi, a prescindere dalle condizioni di salute. In città sono stati cancellati, inoltre, diversi mercati all’aperto e il New York Road Runner, che organizza la maratona, ha annullato tutti eventi previsti per la Giornata mondiale della corsa. Anche il traffico aereo ha subito conseguenze. A Philadelphia, poi, le autorità sanitarie hanno invitato i cittadini a evitare attività fisica all’aperto e, anche qui, a indossare la mascherina.