Milano, imbrattato con frasi offensive il murale dedicato a Berlusconi davanti alla casa d’infanzia

Vandali all’opera anche contro la memoria di Silvio Berlusconi. In meno di 24 ore a Milano il murale che ritrae il Cavaliere “Self-Made Man” dell’artista aleXsandro Palombo è stato imbrattato con scritte offensive e ingiuriose. Il murale è apparso ieri mattina nel quartiere Isola di Milano, proprio davanti allo stabile dove l’ex premier è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo.

Milano, imbrattato il murale dedicato a Berlusconi

Un luogo simbolico, spesso protagonista degli aneddoti del Cavaliere. Che amava raccontare di essere partito da un divano letto in un salotto, che è rimasto pressoché identico, per andare alla conquista dell’Italia. Quel soggiorno, che è stata la sua cameretta da letto dai 13 anni in poi, è ancora lì. Con vista sul luogo che un tempo ospitava la sede storica del Partito comunista milanese.

L’opera di Palombo davanti alla casa d’infanzia

L’opera pittorica ritrae Berlusconi nel suo tradizionale look. Abito elegante di colore blu con la sua immancabile cravatta a pois. In una mano tiene un secchiello con della colla e la scritta ‘Self-Made Man’. Nell’altra un pennello intriso di colla con cui, si intuisce, ha appena affisso una targa toponomastica, che riporta la nuova indicazione del luogo: ‘Via Silvio Berlusconi 1936-2023’. Nottetempo qualche “coraggioso” sconosciuto, accanto alla scritta ‘Self-Made Man’, ha aggiunto la frase ‘Con l’aiuto della ‘Ndrangheta’. Mentre sulla targa toponomastica sotto Via Silvio Berlusconi è stato scritto ‘Ex Pdc – Uomo d’affari e vecchio p….’.

I residenti cancellano le scritte offensive

Frasi offensive che sono state prontamente cancellate dai residenti del quartiere, che non hanno aspettato l’intervento del Comune di Milano. Da ieri tanti curiosi da ogni angolo della città si recano sul luogo a scattare foto all’opera di Palombo, diventata rapidamente un’attrazione turistica.