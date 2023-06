Migranti, Meloni e Metsola: “Prioritaria la difesa dei confini esterni”: l’incontro a Palazzo Chigi

Un’ora di colloquio, scambio di vedute sui principali temi europei, a partire da migrazione, Ucraina, economia, anche in vista del Consiglio Europeo del 29-30 giugno. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a Palazzo Chigi. Il vertice romano, alla presenza del ministro per gli Affari europei, Raffale Fitto, rappresenta un altro tassello di quel mosaico diplomatico messo in atto dal premier sin dal suo insediamento. Ovvero tessere una tela di relazioni personali e interlocuzioni istituzionali per offrire la posizione italiana su temi non più procrastinabili.

Meloni riceve Metsola: scambio di vedute su Ucraina, migranti, economia

L’incontro tra il premier e il Presidente del Parlamento europeo si inserisce nel contesto di “contatti stretti e continui tra le due presidenti”, spiegano fonti di Palazzo Chigi. Sottolineando come l’incontro abbia rappresentato l’occasione “per uno scambio di vedute sui temi al centro del prossimo Consiglio Europeo, tra cui la migrazione e l’Ucraina; e sulle prospettive europee ad un anno dalle elezioni del Parlamento europeo”. Visione comune tra Meloni e Metsola a largo raggio. Riguardo all‘Ucraina, le due leader hanno riaffermato “il fermo e incondizionato sostegno a Kiev in tutte le dimensioni”. Per Palazzo Chigi “un segnale chiaro di unità europea a sostegno del Paese, sostegno che ha la Nato quale componente chiave”.

Meloni- Metsola: “Prioritaria la difesa dei confini esterni”

In tema di migrazione hanno discusso della “priorità della difesa dei confini e, in tale ottica, della dimensione esterna, a partire dall’intesa dell’Ue con la Tunisia. Che, grazie all’impulso del premier Meloni – di concerto con von der Leyen e Rutte- si sta perseguendo attraverso soluzioni concrete e la cooperazione con i Paesi di origine e transito“, spiegano fonti di Palazzo Chigi. Meloni ha inoltre ribadito a Metsola “la necessità che l’intesa tra ministri dell’Interno Ue dell’8 giugno sul nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo trovi puntuale attuazione nel prossimo Consiglio europeo”. Meloni e Metsola hanno poi affrontato anche i temi di “Sicurezza e Difesa” ed “Economia”. E dell’impulso che occorrerà dare nel prossimo Consiglio europeo all’attuazione della Bussola Strategica e alla cooperazione Ue-Nato, a sostegno della competitività economica e industriale.

In ambito economico, nel corso dell’incontro, la premier Giorgia Meloni ha espresso alla presidente del Parlamento Ue “la necessità di un approccio ambizioso. Orientato alla crescita economica e al sostegno europeo alle imprese; alla piena flessibilità dei fondi europei, in particolare quelli di Coesione e relativi al Pnrr”, si apprende sempre da fonti di Palazzo Chigi. Riguardo alla riforma della governance economica, tra gli obietti importanti c’è “lo scorporo degli investimenti strategici dal calcolo del disavanzo”.

Il tweet della Metsola:”Grazie Giorgia”

Clima cordiale, grande feeling, condivisione dei tanti temi delicati da affontare. “Grazie Giorgia! Ho apprezzato il nostro colloquio sul futuro dell’economia europea, sul comune supporto all’Ucraina, sull’immigrazione e su come ottenere risultati concreti per i cittadini Italiani e di tutta l’Ue”. E’ il tweet nel quale la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, riassume il buonesito dell’incontro.