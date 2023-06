L’ex senatore leghista Manuel Vescovi entra in FdI. Rossi: l’ingresso di un amico in un partito inclusivo

Padovano di nascita e toscano d’adozione, l’ex senatore leghista Manuel Vescovi entra in Fratelli d’Italia. Ad accoglierlo, il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, che nell’annunciare il nuovo arrivo, commenta: «Grazie a Manuel Vescovi che entra da amico in Fratelli d’Italia, abbiamo la certezza che il suo ingresso e il suo impegno nel partito, contribuiranno a farci crescere ulteriormente nella nostra Toscana. Siamo un partito che guarda al futuro – prosegue Rossi – e siamo, soprattutto, un partito inclusivo». Pertanto, conclude l’esponente di FdI, «siamo più che felici di accoglierlo. L’umiltà di Manuel, e lo aveva già dimostrato quando era senatore attraverso il suo lavoro sul territorio, è stata una delle caratteristiche che più ci ha colpito. Benvenuto».

L’ex senatore della Lega, Manuel Vescovi, entra in FdI

E ancora. «Con Manuel abbiamo condiviso tante battaglie – ha affermato il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Fabrizio Rossi – è un amico che si è reso disponibile a dare una mano al partito. Un politico di alto profilo che ha fatto un importante percorso. Ben vengano figure come lui di spessore e di esperienza. Figure che possano arricchire il nostro partito. Il centrodestra è un’alleanza elettorale e di governo, lo abbiamo dimostrato nell’ultima tornata alle urne. E ci candidiamo ad essere forza di governo in questa Regione».

L’ingresso di Vescovi in FdI: «Darà un importante contributo al nostro partito»

«Con Manuel ci conosciamo da una decina d’anni – ha quindi aggiunto a sua volta il capogruppo FdI nel Consiglio regionale, Francesco Torselli –. Io ero coordinatore regionale del neonato Fratelli d’Italia, e lui era il coordinatore regionale della Lega. Ci confrontavamo per trovare il modo di superare le soglie di sbarramento e far entrare almeno un eletto di centrodestra nei consigli comunali. Già allora Manuel era convinto che nel 2020 la nostra coalizione sarebbe stata maggioranza. Noi lo prendevamo per un pazzo visionario, visto che i nostri partiti erano a una cifra o allo zero virgola. Oggi possiamo dire che aveva ragione. Siamo molto orgogliosi di poter lavorare con lui. E sappiamo che darà un importante contributo al nostro partito».

Una passione e un’esperienza politica corroborate sul campo

Una passione e un’esperienza politica maturate sul territorio e corroborate sul campo dell’amministrazione locale, quelle di Vescovi, che a partire dal 1991 incrocia il percorso del movimento Lega Nord in Veneto. Nato a Padova il 30 maggio 1970, e laureatosi in Giurisprudenza, Vescovi dal 1990 al 1998 è agente scelto presso la Polizia di Stato. Ma già in quegli anni mostra interesse per la realtà sociale e inclinazione per l’attività politica.

Le investiture locali in Toscana di Manuel Vescovi

Così, a partire dal 2006, Vescovi si interessa al movimento Lega Nord in Toscana. Di lì a poco, passione e dedizione prendono corpo in ruoli e attività concrete con incarichi locali nella Regione. Non solo: nel 2010 viene eletto Responsabile Formazione Militanti Scuola Quadri. E nel 2011 segretario provinciale di Pistoia. Da quel momento la scalata al vertice è progressiva e continua: Nel 2013 Vescovi è segretario nazionale Lega Nord Toscana, una carica che anche l’elezione del 2015 rinnova. Non solo: sempre in quell’anno, diventa consigliere regionale della Lega Nord della quale è capogruppo e componente della terza commissione.

La carica di consigliere regionale fino al 10 aprile 2018

Negli anni successivi la Lega elegge sei Consiglieri Regionali alle elezioni del 2015, il centro-destra ottiene il sindaco in sei capoluoghi di provincia (Arezzo nel 2015, Grosseto nel 2016, Pistoia nel 2017, Massa, Pisa e Siena nel 2018). La Lega diviene il secondo partito nella Regione, concludendo con l’elezione di nove parlamentari in Toscana nel 2018. Portavoce dell’opposizione dal 4 febbraio 2018 fino al 27 marzo 2018, Vescovi ha ricoperto la carica di consigliere regionale fino al 10 aprile 2018. Nella seduta dell’11 aprile 2018 il Consiglio regionale prende atto delle dimissioni dalla carica di consigliere in seguito alla sua elezione al Senato della Repubblica, e Vescovi viene sostituito dalla consigliera Luciana Bartolini.

Manuel Vescovi, gli incarichi nazionali da Senatore della Repubblica

Le elezioni politiche del 2018 sanciscono la sua elezione il 23 marzo, nella XVIII legislatura della Repubblica Italiana, nel gruppo parlamentare Lega Nord-Salvini circoscrizione Toscana. Segretario della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) dal 21 giugno 2018, Vescovi è eletto dal Senato come delegato al Consiglio d’Europa e Vice-Presidente della delegazione italiana in Consiglio di Europa. Poi, da febbraio 2019 è anche presidente delle sezioni bilaterali di amicizia per l’Albania, istituite nell’ambito dell’Unione Interparlamentare (UIP). Da ottobre 2018 fino a marzo 2022 ricopre il ruolo di Presidente dell’Accademia Federale Lega, lasciando il ruolo di Segretario della Lega in Toscana. Oggi, il nuovo inizio con l’ingresso in Fratelli d’Italia.