La Camera ricorda Berlusconi, solita vergogna da parte delle opposizioni. Polemiche anche a Trieste

La Camera dei Deputati ha ricordato oggi il presidente Silvio Berlusconi dieci giorni dopo la sua morte, tra gli applausi della maggioranza e di esponenti di Azione e Italia Viva e il silenzio di settori delle altre opposizioni. Presente in tribuna anche Gianni Letta.

Difensore dei valori della libertà

” Berlusconi- ha detto il presidente Lorenzo Fontana- ha dedicato particolare attenzione ai temi delle riforme istituzionali in qualità di membro della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali nella XIII legislatura, nonché ai temi internazionali quale membro della Delegazione parlamentare presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa e presso l’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale”. “Presidente del Consiglio nella XII, XIV e XVI legislatura,-ha aggiunto Fontana- ha ricoperto per alcuni periodi anche l’incarico ad interim di Ministro degli Affari esteri, di Ministro dell’Economia e delle Finanze, Ministro della Salute e Ministro dello Sviluppo Economico. Eletto senatore per la prima volta nel 2013 e di nuovo nel 2022, è stato parlamentare europeo nella IX legislatura. Ha attraversato da protagonista assoluto fasi cruciali e complesse della vita del Paese, imprimendo un segno forte e indelebile nella storia economica, industriale e politica italiana, europea e internazionale”. Per Fontana “Berlusconi è stato un imprenditore e comunicatore di straordinario talento, politico abile e carismatico, che sapeva anticipare le profonde trasformazioni che si stavano producendo nella società, riuscendo a intercettarne le nuove e mutate esigenze. Strenuo difensore dei valori della libertà e della democrazia liberale, il suo impegno politico è stato sempre ispirato dalla coerenza ideale e da un’autentica umanità. Ha lottato fino all’ultimo con grande dignità e coraggio contro la malattia che lo affliggeva”.

L’opposizione non applaude, Enrico Letta si

Al termine dell’orazione funebre non hanno battuto le mani i deputati del Movimento 5 stelle, di AVS e parte del gruppo del Partito democratico. Tra gli esponenti Dem ad applaudire è stato invece l’ex segretario Enrico Letta. Ai banchi del governo sedevano Antonio Tajani, Paolo Zangrillo e Carlo Nordio. Pieno il banco dei sottosegretari. I parlamentari del centrodestra hanno tributato all’ex leader di Forza Italia una standing ovation, che si è protratta per parecchio tempo. Applausi, e questo è abbastanza irrituale che avvenga alla Camera, sono arrivati ​​anche da tutti gli esponenti del pubblico che occupavano le tribune. Anche al Senato era accaduta la stessa cosa due giorni fa

Fedriga litiga con sinistra

Anche il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha commemorato Silvio Berlusconi, con gli interventi del presidente del consiglio Mauro Bordin, del presidente della Giunta Massimiliano Fedriga e con un minuto di silenzio. Furio Hosell, consigliere regionale di Open Sinistra, è rimasto seduto. Fedriga ha reagito dicendogli: “Con questo comportamento lei ha svilito quest’aula. Almeno doveva alzarsi in piedi”. Per le polemiche che ne sono seguite, Bordin ha sospeso la seduta. Anche nel Consiglio regionale della Lombardia c’era stato un comportamento analogo da parte di settori delle opposizioni durante la commemorazione dell’ex premier.