Impagniatiello al telefono con “Chi l’ha visto”: “Non vuoi trovare Giulia?”. “Guardi non parlo, chiudo” (video)

La giornalista di Chi l’ha visto raggiunge al telefono Alessandro Impagniatiello quando lui ha già compiuto il suo mostruoso delitto. Ha denunciato la scomparsa di Giulia. Ha cercato di bruciarne il corpo. Ha tentato di depistare le ricerche. La giornalista chiede all’uomo – ora indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale – di ricostruire la vicenda: “Alessandro, potresti aiutarci a capire?” e lui risponde: “Non ho voglia di parlare”. La giornalista replica: “Non vuoi trovare Giulia?”. E lui: “Ho già le mie cose nella testa. Grazie mille. Chiudo”.

“È come se stesse pian pianino uscendo da un’allucinazione, da una situazione di cui ha iniziato probabilmente a rendersi conto ieri sera”. Così il suo legale, l’avvocato Sebastiano Sartori, descrive Alessandro Impagniatiello, il barman trentenne che questa notte ha confessato l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi. Il legale di fiducia, nominato nei giorni scorsi, quando Impagniatiello non era ancora indagato per l’omicidio, è in contatto con la mamma e il fratello del 30enne. I familiari – racconta l’avvocato – hanno subito uno “choc enorme, sono distrutti”.