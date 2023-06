I ragazzi di Gioventù Nazionale contro Gualtieri. “Roma abbandonata, come questo parcheggio…”

I ragazzi di Gioventù Nazionale Roma si sono dati appuntamento oggi pomeriggio nei pressi di piazza San Giovanni per il primo di una serie sit-in di protesta contro la totale inerzia del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Manifestiamo oggi contro il degrado della città con un blitz mirato a sensibilizzare la popolazione sull’annosa questione dei troppi stabili abbandonati in città, per questo – spiega Francesco Todde, presidente romano di Gioventù Nazionale – partiamo dal parcheggio multipiano di via Magnagrecia che da anni versa in stato di abbandono”.

L’area in questione è stata oggetto di numerosi interventi di messa in sicurezza viste le sue condizioni precarie, nel corso degli anni le varie amministrazioni hanno più volte annunciato l’arrivo di ipotetici fondi da stanziarsi per la riqualificazione che però non sono mai arrivati. “Gli spazi abbandonati vanno restituiti ai ragazzi di Roma -prosegue sempre Todde- per offrire una alternativa alla vita di strada che porta spesso a spaccio o a nuovo degrado, i giovani hanno bisogno di spazi aggregativi, aree verdi e centri sportivi e non di ruderi che fanno da rifugio per attività illecite”.