Forlì, bestiale rissa tra stranieri a colpi di machete (video). L’arma colpisce l’asfalto e crea delle scintille

Una rissa bestiale tra stranieri, come si intuisce dalle urla in una lingua incomprensibile nel video che sta viaggiando sui social con il commento, indignato, del ragazzo che filma la violenza a colpi di machete nel centro di Forlì. Immagini ora al vaglio della questura che indaga sui protagonisti dello scontro, forse nordafricani, che si sono fronteggiati a colpi di accetta in piazza Saffi. Nelle immagini si vede un uomo che colpisce l’asfalto con tanto di scintille con il metallo dell’arma impugnata.

Non è la prima volta che si segnalano episodi di violenza il degrado intorno all’omonima Galleria Saffi, in corso Mazzini, quasi davanti alla sede del comando provinciale dei carabinieri. La Galleria, ormai con dentro da tempo negozi chiusi, è spesso teatro di liti e risse, secondo i giornali locali.