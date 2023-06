E’ morta Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi. Un malore improvviso le è stato fatale

«Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni». Una triste notizia quella data dall’ufficio stampa dell’ex presidente del Consiglio.

Flavia Franzoni, che soffriva di cuore, aveva 76 anni, è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna. Insieme al marito ha partecipato, nel 1996, alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall’Ulivo. Un malore improvviso l’ha sorpresa mentre era in cammino su un sentiero francescano in Umbria con il marito e alcuni amici. I coniugi Prodi erano in viaggio con alcuni amici, tra cui l’ex ministro Arturo Parisi. Lunedì sera avevano dormito a Gubbio e oggi erano in direzione di Assisi.

Non appena si è diffusa la notizia sono giunte dal Pd e da tutto il mondo politico le condoglianze a Romano Prodi e ai suoi familiari. “Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. A lui ed alla famiglia sentite condoglianze da parte mia e di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha subito espresso al Presidente Prodi il proprio profondo cordoglio e i suoi sentimenti di vicinanza per la scomparsa della moglie. Lo stesso hanno fatto il presidente del Senato Ignazio La Russa e la premier Giorgia Meloni.