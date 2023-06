Dispersione scolastica al Sud, Valditara presenta un progetto in 10 punti: “Sbloccati oltre 2,5 miliardi”

Novità dal pianeta scuola. La dispersione scolastica è tra le priorità del ministero dell’Istruzione. Il ministro Giuseppe Valditara ha presentato oggi un progetto ad hoc per combattere l’abbandono scolastico in 10 punti. Illustrati nel corso della presentazione del progetto Agenda Sud per il contrasto della dispersione scolastica e il superamento dei divari territoriali nel Mezzogiorno.

Valditara presenta un progetto in 10 punti contro l’abbandono scolastico

“Un insegnamento sempre più personalizzato; una didattica innovativa e laboratoriale, con nuove metodologie; una scuola aperta tutto il giorno e nei periodi di sospensione delle lezioni, con orari flessibili; più docenti e potenziamento dell’organico nelle materie di base: almeno 4 docenti in più per scuola”, ha spiegato Valditara. Che ha passato in rassegna tutti i punti. E ancora: una formazione dei docenti a carico dell’Invalsi; il coinvolgimento delle famiglie con la condivisione di esperienze e strategie. “L’Invalsi – ha spiegato – supporterà le scuole nella formazione dei docenti e nella progettazione didattica, nel monitoraggio e analisi dei dati. Progetti extracurriculari oltre l’orario scolastico; favorire le attività sportive, con investimenti su palestre scolastiche e convenzioni con le attività sportive sul territorio. Infine, valutazione dell’impatto sui territori”.

Insegnamenti personalizzati e scuole aperte tutti i giorni

L’obiettivo del ministero di viale Trastevere è quello di costruire progetti di sviluppo particolare “per far esplodere le straordinarie opportunità che questi territori possono esprimere. La scuola è un grande bene comune per crescere e far crescere i territori. Dare opportunità ai ragazzi e far crescere l’intero Paese”. È l’avvio di un grande percorso – ha aggiunto il ministro dell’Istruzione e del merito. “Attraverso la scuola abbiamo la straordinaria opportunità di dare una chance di un grande successo a tutti i giovani. Facendo sì che il Paese possa sfruttare le grandi bellezze e intelligenze che ha per essere sempre un grande punto di riferimento in Italia e nel mondo”.

Oltre 2,5 miliardi per il Mezzogiorno

Gli investimenti di questi mesi dimostrano il cambio di passo del governo Meloni sulla scuola con particolare attenzione al ASud. “Da novembre 2022 a oggi abbiamo il ministero ha autorizzato e sbloccato molte risorse per le regioni del Sud. Valditara entra nel dettaglio: 77,2 mln per le palestre scolastiche; 608 mln per la messa in sicurezza; 694 mln per la scuola 4.0; 255,8 mln per la dispersione scolastica; 300 mln per le Stem, la metà dell’investimento complessivo; per la formazione del personale scolastico 180 mln; per gli Its 464 mln di euro. In totale si tratta di più di 2,5 miliardi per le regioni del Mezzogiorno”.