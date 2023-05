Affitti alle stelle, Valditara affossa la sinistra e scatena l’ira funesta di Pd e compagni

La sinistra crea un nuovo caso per andare contro il governo, si becca la risposta di Valditara e va in tilt. Pd e compagni – soltanto adesso che la destra è al governo – si accorgono che in Italia gli affitti per gli studenti sono molto cari. Con una buona dose di faccia tosta, incolpano il ministro, come se ci fosse stato lui a Palazzo Chigi negli ultimi dieci anni e non i dem. Roba da “Scherzi a parte”. E nascondono un altro elemento: i problemi maggiori degli affitti si registrano nelle città governate dal Pd. Il caso più clamoroso è Milano.

Valditara punge, la sinistra va su tutte le furie

Allora Valditara replica duro: «Io credo che il problema del caro affitti è grave ma tocca le città governate dal centrosinistra. Evidenzio come nelle città dove ci sono gli accampamenti degli studenti non sono state attivate dalle giunte comunali politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso». Parole che hanno scatenato l’ira funesta del Pd e dei gruppi giovanili di sinistra.

«Sono preoccupato per docenti aggrediti»

Poi il ministro, su Sky, passa a un altro problema. «Una delle priorità che sostengo è dare autorevolezza sociale ai docenti. È un tema che non riguarda solo l’Italia: dobbiamo riportare il docente al centro della società. Questo significa anche tutelarlo. Ho avuto una lista dei docenti aggrediti e mi ha impressionato. Pensavo fosse meno significativa e limitata ai fatti che si leggono sui giornali. Sono invece tanti gli episodi di aggressione e questo mi preoccupa. Per i docenti abbiamo previsto la difesa legale e in casi gravi che lo Stato si costituisca parte civile nei confronti dell’aggressore, chiedendo i danni».

Valditara e la figura del tutor

In merito poi alla figura del tutor Valditara precisa: «Con la personalizzazione dell’istruzione e con il percorso di potenziamento delle abilità dei ragazzi pensiamo di pagare la nuova figura del tutor quasi 5mila euro in più con risorse che abbiamo trovato. Per la prima volta tutte queste funzioni aggiuntive saranno pagate. Quanto al reclutamento dei docenti, deve essere di qualità, i docenti devono essere preparati. Poi è decisiva la formazione continua, in parte già si fa ma deve essere accentuata».