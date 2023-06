A 96 anni mette in fuga il malvivente: una nonnina di Genova diventa il simbolo del riscatto degli anziani

A 96 anni è riuscita a mettere in fuga un malvivente e farlo uscire di casa: una nonnina di Genova è finita rapidamente alla ribalta per il suo gesto di coraggio ed energia, nonostante l’età quasi centenaria.

È successo giovedì primo giugno, nel quartiere genovese di San Fruttuoso. Come riporta il sito ligure Primocanale, l’arzilla nonnina era appena rientrata a casa dove era stata riaccompagnata dalla figlia e dal genero. Subito dopo alla porta un tecnico dei termosifoni. La 96enne ha fatto entrare il finto idraulico, arrivato con la scusa di controllare i caloriferi. Il malfattore ha invece iniziato a intrufolarsi in tutte le stanze dell’appartamento. Quando il finto tecnico ha chiesto dove fosse la cassaforte la nonnina ha capito di avere davanti un delinquente e lo ha iniziato a spintonare, urlandogli di andare via. Il ladro è riuscito a sottrarre alcuni preziosi, prima di essere cacciato. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia della Questura di Genova che hanno acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza del palazzo per risalire al finto tecnico.

A Napoli si fingono tecnici Enel per depredare una nonnina 79enne

L’anziana coraggiosa è diventata il simbolo di tanti anziani derubati, in quello che sta diventando