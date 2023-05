Usa, il corpo di una suora riesumato intatto dopo 4 anni. La diocesi frena, ma per i fedeli è già miracolo (video)

Sta suscitando grande scalpore e ha già provocato il pellegrinaggio di centinaia di persone la scoperta, negli Usa, del corpo di una suora che appare pressoché intatto a quattro anni dalla morte. Si tratta di suor Wilhelmina Lancaster, fondatrice delle Suore Benedettine di Maria, Regina degli Apostoli, un monastero a Gower, Missouri, a circa un’ora da Kansas City. La scoperta è avvenuta il 18 maggio, quando la bara è stata aperta per traslare i resti di suor Wilhelmina nella cappella del monastero.

Negli Usa la scoperta del corpo di una suora pressoché intatto a quattro anni dalla morte

La notizia, riferita da Catholic News Agency, è stata presto ripresa da altre testate cattoliche, per poi finire sulla stampa nazionale statunitense e varcare i confini Usa, complice anche una certo eco sui social. Le suore del convento hanno raccontato la grande sorpresa nel constatare le condizioni del corpo della loro fondatrice, tanto da avere un momento iniziale di smarrimento. Il corpo della suora, infatti, non era stato imbalsamato e, oltre tutto, secondo quanto riferito dai media Usa, la bara di legno presentava una incrinatura che ha esposto il cadavere agli agenti naturali.

La cautela della Diocesi di Kansas City

“La condizione dei resti di suor Wilhelmina Lancaster ha comprensibilmente generato un interesse diffuso e sollevato questioni importanti”, ha affermato la diocesi di di Kansas City-St. Joseph, in una nota riportata dal sito della Cnn. “Allo stesso tempo, è importante proteggere l’integrità dei resti mortali di suor Wilhelmina per consentire un’indagine approfondita… Il vescovo [James] Johnston invita tutti i fedeli a continuare a pregare durante questo periodo di indagine per la volontà di Dio”. La diocesi ha inoltre sottolineato che “l’incorruttibilità” è molto rara e “per perseguire la causa della santità” si segue “un processo consolidato”, che non è iniziato nel caso di Lancaster.

L’esperto Usa sulle condizioni del corpo della suora: “Non lo trovo troppo sorprendente”

Dunque, la diocesi ha adottato una linea di estrema cautela. Secondo Nicholas V. Passalacqua, professore associato e direttore di antropologia forense della Western Carolina University, anche lui citato dalla Cnn, inoltre, “in generale, quando seppelliamo un corpo nella nostra struttura di decomposizione umana, ci aspettiamo che ci vorranno circa 5 anni perché il corpo diventi scheletrato. Cioè senza una bara o qualsiasi altro contenitore o involucro che circonda i resti. Quindi per questo corpo, che è stato sepolto in una bara, personalmente non trovo troppo sorprendente che i resti siano relativamente ben conservati dopo soli quattro anni”.

Chi era suor Wilhelmina Lancaster

Suor Wilhelmina Lancaster, nata il 13 aprile del 1924, afroamericana e seconda di cinque figli di una famiglia profondamente cattolica, ancora secondo quanto riferito dalla Cna, che ha fatto riferimento alla sua biografia, segnata anche dalla segregazione, da bambina ebbe un’esperienza mistica a 9 anni, in occasione della prima comunione, quando “Gesù l’ha invitata a essere sua”. Da allora la sua vita è stata contrassegnata non solo da una fede, ma anche da una volontà incrollabile di seguirla, fin quando all’età di 13 anni chiese di entrare in un convento di Baltimora, venendo però rifiutata perché non aveva l’età per farlo. Presi infine i voti entrò a far parte delle Oblate Sisters of Providence, all’epoca uno degli unici due ordini religiosi per donne nere o ispaniche.

Una vita votata a Gesù e alla Madonna

Appartenenti alla sua comunità religiosa hanno poi riferito di quelle che appaiono come crisi mistiche, nelle quali la suora cadeva in particolare pregando la Madonna. Il sito Catholic Key, riferisce anche di un’aggressione con il coltello da parte di uno studente, dalla quale si salvò perché il collare rigido dell’abito religioso deviò il colpo. Fondò l’ordine delle Suore Benedettine di Maria nel 1995, quando aveva già 71 anni. Morì il 29 maggio 2019 all’età di 95 anni.

Il video postato da una donna che si è recata in pellegrinaggio al convento di suor Wilhelmina Lancaster