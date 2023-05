Sfida estrema su Tik Tok: beve tre bottiglie di alcol e poi muore. La fine dell’influencer Fratello Tremila

Un influencer cinese è morto poco dopo essersi trasmesso in live streaming mentre beveva diverse bottiglie di alcol «molto forte» sulla versione cinese di TikTok. La notizia è riferita dai media statali del Paese.

Il ragazzo partecipava a una sfida social che prevedeva di bere alcol e la notizia ha subito rinnovato il dibattito sulla necessità di regolamentare sui social questo tipo di sfide estreme e pericolose. L’influencer “Sanqiange” (o “Fratello Tremila”) è stato trovato morto poche ore dopo aver trasmesso il video in cui beveva per tre volte di seguito Baijiu, uno spirito cinese con una gradazione alcolica tipica compresa tra il 30% e il 60%. Così ha riportato Shangyou News.

Uno dei suoi amici ha detto che aveva preso parte a una sfida online nota come “PK” contro un altro influencer in diretta, sul suo Canale Douyin. Le sfide “PK” comportano battaglie uno contro uno in cui gli influencer competono tra loro per vincere premi e regali e spesso si parla di punizioni per il perdente, in questo caso, bevendo Baijiu. «Nell’ultima parte del video, l’ho visto finire tre bottiglie prima di iniziare con una quarta», ha raccontato l’amico, identificato solo come Zhao, a Shangyou News. «I giochi PK sono finiti intorno all’una di notte e quando la sua famiglia lo ha trovato era già morto», ha aggiunto.

Wang, il vero nome di Sanqiange, era conosciuto proprio per la sua partecipazione a simili gare a base di alcol e pubblicava regolarmente i suoi video su queste sfide.