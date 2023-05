Ultima Generazione, le attiviste a seno nudo bloccano il centro di Roma: “L’ecocatastrofe è colpa di Giorgia…”

Sei attivisti di Ultima Generazione, seminudi e in catene, hanno bloccato stamattina il traffico in via del Tritone. Avevano una scritta sulla schiena: ‘Stop fossile”. Gli attivisti sono stati fermati dalla Polizia arrivata sul posto.

Nel gruppo di contestatori c’erano quattro ragazze. Le ecoattiviste erano a seno nudo, imitando le gesta delle Femen: “Diranno forse che siamo oscene. Ma io mi chiedo. Siamo oscene? Osceno è quello che è successo ieri in Emilia Romagna e il Governo, che sa che questi eventi estremi continueranno a succedere e nonostante ciò continua a investire nelle fonti fossili”.

Poi non manca il comizietto anti-governo da parte di una di loro, Eos: “Io sono una donna, sono cristiana, ma non sono una madre, perché Giorgia non ha alcuna intenzione ad oggi di creare le condizioni per un territorio abitabile per i miei figli”.