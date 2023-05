Tragedia sfiorata a Orta di Atella, la polizia locale salva dal suicidio un giovane barricato in casa

Salvato un giovane trentenne che si era barricato in casa tentando il suicidio. Il lieto fine è stato possibile grazie all’intervento tempestivo della polizia municipale. È accaduto a Orta di Atella, in provincia di Caserta. Nel primo pomeriggio di ieri il sindaco ha attivato la polizia municipale in seguito alla segnalazione di un giovane che si era barricato in casa ed aveva tentato il suicidio. Gli agenti sono intervenuti prontamente con una pattuglia, guidata in prima persona dal Comandante, capitano Andrea Santoro.

Orta di Atella, salvato dal suicidio un giovane di 30 anni

La situazione era effettivamente drammatica, con il giovane, un immigrato regolare di poco più di trent’anni, chiuso nella sua abitazione. Dopo qualche minuto, grazie al prezioso aiuto di un vicino di casa, si è avuto un contatto telefonico con il giovane. Che ha finalmente acconsentito ad aprire la porta. Le sue braccia erano piene di tagli da ferite autoinferte. Poche ore prima il ragazzo aveva anche ingerito del veleno, per fortuna vomitato. In uno stato di profonda depressione, con sensibilità e gentilezza gli uomini della Polizia Municipale sono riusciti a farsi raccontare la sua triste storia di tossicodipendente. Le sue ossessioni derivanti dall’uso di cocaina e di hashish. Droghe procurate nel vicino Parco Verde di Caivano.

L’intervento tempestivo della polizia locale guidata da Santoro

Superando le resistenze iniziali, il comandante Santoro è riuscito a convincerlo a sottoporsi a un controllo medico allertando il 118. All’arrivo dei medici, con una delicata opera di fine persuasione si è convinto il ragazzo ad andare al Pronto Soccorso in ambulanza. Una storia che non ha ancora un lieto fine. Ma che al momento racconta di una tragedia sfiorata, grazie al tempestivo intervento del vicino che ha dato l’allarme al sindaco e degli uomini della Polizia Municipale di Orta di Atella. Che hanno saputo gestire con grande professionalità ed umanità una situazione davvero drammatica.