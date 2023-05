Sciacalli nelle case degli alluvionati: coppia di albanesi trovata con 6mila euro rubati agli anziani

Avevano ingannato una coppia di anziani, offrendosi di andare nella loro casa a recuperare oggetti per loro preziosi, da valore affettivo, ma in realtà li avevano ripuliti di tutti i risparmi. Un uomo e una donna albanesi sono state arrestate dalla polizia con l’accusa di furto aggravato: sono stati trovati con un malloppo di dirca 6.000 euro sottratti da un’abitazione che era stata invasa da acqua e fango. E’ accaduto a Ravenna ed è il primo episodio di sciacallaggio comprovato sul campo. Finora anche se per vari quartieri della città romagnola le voci di altri episodi analoghi si erano susseguite, non era stata depositata alcuna denuncia formale da parte degli alluvionati.

Sciacalli tra gli alluvionati: i carabinieri in azione

Fin dai primi giorni, nelle zone alluvionate, i carabinieri sono stati impegnati soprattutto anche nelle attività anti–sciacallaggio, per prevenire e individuare eventuali episodi, che purtroppo, puntualmente si ripetono all’indomani di disastri come quello che ha colpito l’Emilia Romagna. Centinaia di pattuglie di Carabinieri stanno quindi operando in queste zone con finalità preventive per evitare tali tipologie di attività delittuose. Oltre alle pattuglie in colori d’istituto con finalità prettamente preventive stanno agendo pattuglie civetta dei Reparti Operativi di stanza in Emilia Romagna per cogliere i dovuti risultati anche in fase repressiva e cogliere sul fatto gli sciacalli che purtroppo approfittano delle calamità naturali per colpire nelle abitazioni lasciate incustodite dai proprietari che a ragione sono stati costretti a lasciarle provvisoriamente. I controlli anti sciacallaggio, assicurano dal Comando Legione Emilia Romagna, proseguiranno in maniera ininterrotta sino a quando la situazione non sarà completamente stabilizzata con il rientro a casa di tutte le famiglie sfollate.

Il fenomeno era stato segnalato dal sindaco di Faenza Massimo Isola già in occasione della prima alluvione, quella di inizio mese, lo aveva segnalato direttamente attraverso Facebook.