Meloni tra gli alluvionati (video): “Mi hanno detto: ci rimetteremo in piedi. E mi sono commossa”

“Oggi sono stata in Emilia-Romagna per vedere di persona la difficile situazione in cui si trova questa terra. E mi sono commossa…”. I l video che nella tarda serata di ieri Giorgia Meloni ha postato sul proprio profilo Fb riassume una giornata, quella di ieri, difficile e significativa per il premier, rientrato dal Giappone per visitare le zone alluvionate e rassicurare le popolazioni colpite dalla tragedia del maltempo. “Il compito del Governo e dello Stato, oltre all’incredibile lavoro della Protezione Civile, delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera,Le prime risorse saranno per l’emergenza e per tutti i provvedimenti necessari ad esentare le aziende e i cittadini dal pagamento delle imposte. Bisognerà poi lavorare sugli indennizzi e sulla ricostruzione: per questo saranno prima necessarie una stima completa e una semplificazione per quanto riguarda le procedure. Siamo pronti a fare la nostra parte”