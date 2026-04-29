Massimo Bagnato, comico di “Zelig”, arrestato con l’accusa di stalking alla sua compagna

Massimo Bagnato è uno di quei personaggi difficili da incasellare nei confini tradizionali della comicità televisiva. Inviato, autore e performer, ha costruito negli anni una cifra stilistica riconoscibile fondata sull’assurdo, sull’imprevisto e su un uso spiazzante del linguaggio. Il grande pubblico lo ha conosciuto soprattutto attraverso Le Iene, dove Bagnato ha dato vita a una forma di intervista fuori dagli schemi. Le sue domande, spesso apparentemente ingenue o prive di logica, finiscono per mettere in difficoltà gli interlocutori, generando reazioni autentiche e momenti di comicità involontaria. È proprio in questo cortocircuito tra normalità e paradosso che si colloca la sua forza espressiva.

Lontano dalla satira esplicita o dalla battuta costruita, Bagnato lavora sulla destrutturazione del dialogo: rompe le aspettative, altera il ritmo della conversazione e costringe l’intervistato a uscire dai binari consueti. Il risultato è una comicità che non cerca la risata immediata, ma la costruisce attraverso il disagio, l’imbarazzo e l’imprevedibilità. Accanto all’attività televisiva, il comico porta avanti anche esperienze nel mondo della radio e del teatro, ambiti in cui il suo stile surreale trova ulteriori possibilità di sperimentazione. Nei contesti dal vivo, in particolare, la relazione diretta con il pubblico amplifica l’effetto straniante che caratterizza le sue performance.

In un panorama mediatico spesso dominato da format prevedibili, Massimo Bagnato rappresenta una voce fuori dal coro: un interprete capace di trasformare l’assurdo in strumento narrativo e di utilizzare il nonsense come chiave per osservare, e talvolta mettere in discussione, le dinamiche della comunicazione contemporanea.