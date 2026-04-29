Edicola ABBONATI

Ciao

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Massimo Bagnato, comico di “Zelig”, arrestato con l’accusa di stalking alla sua compagna
Foto: Ansa / GIUSEPPE LAMI (20 settembre 2024)

L'inchiesta

Massimo Bagnato, comico di “Zelig”, arrestato con l’accusa di stalking alla sua compagna

Cronaca - di Leo Malaspina - 29 Aprile 2026 alle 12:28

+ Seguici su Google Discover

Massimo Bagnato, comico famoso per le sue apparizioni in programmi come Zelig e Quelli che il calcio, è stato arrestato con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. È quanto riportano Repubblica e Messaggero, spiegando che ora, in attesa del processo, per l’artista è scattato il divieto di avvicinamento alla donna.

Lunedì scorso i carabinieri della stazione Medaglie d’Oro hanno ricevuto una telefonata con la richiesta di aiuto da parte di una donna che diceva di “aver incontrato l’ex mentre rientrava nel suo appartamento alla Balduina” si legge. Sul posto i militari trovano Massimo Bagnato che “inizia a inveire nei confronti dei carabinieri e della donna ‘in maniera minacciosa’. Viene ammanettato e sbotta: ‘Guarda cosa mi hai fatto, cosa mi hai combinato’ urla all’ex fidanzata mentre indica i polsi legati. Poi viene caricato in auto e portato negli uffici, dove i toni restano accesi”.

Il comico in aula si è difeso “ammettendo di averla aspettata in alcune occasioni sotto casa o fuori dalla palestra – scrive il Messaggero– che di solito la ex frequenta, ma sempre con educazione e solo per chiedere spiegazioni sulla rottura del loro rapporto. Una tesi che dovrà convincere il giudice nel processo che comincerà a breve”.

Massimo Bagnato, dal successo allo stalking

Massimo Bagnato è uno di quei personaggi difficili da incasellare nei confini tradizionali della comicità televisiva. Inviato, autore e performer, ha costruito negli anni una cifra stilistica riconoscibile fondata sull’assurdo, sull’imprevisto e su un uso spiazzante del linguaggio. Il grande pubblico lo ha conosciuto soprattutto attraverso Le Iene, dove Bagnato ha dato vita a una forma di intervista fuori dagli schemi. Le sue domande, spesso apparentemente ingenue o prive di logica, finiscono per mettere in difficoltà gli interlocutori, generando reazioni autentiche e momenti di comicità involontaria. È proprio in questo cortocircuito tra normalità e paradosso che si colloca la sua forza espressiva.

Lontano dalla satira esplicita o dalla battuta costruita, Bagnato lavora sulla destrutturazione del dialogo: rompe le aspettative, altera il ritmo della conversazione e costringe l’intervistato a uscire dai binari consueti. Il risultato è una comicità che non cerca la risata immediata, ma la costruisce attraverso il disagio, l’imbarazzo e l’imprevedibilità. Accanto all’attività televisiva, il comico porta avanti anche esperienze nel mondo della radio e del teatro, ambiti in cui il suo stile surreale trova ulteriori possibilità di sperimentazione. Nei contesti dal vivo, in particolare, la relazione diretta con il pubblico amplifica l’effetto straniante che caratterizza le sue performance.

In un panorama mediatico spesso dominato da format prevedibili, Massimo Bagnato rappresenta una voce fuori dal coro: un interprete capace di trasformare l’assurdo in strumento narrativo e di utilizzare il nonsense come chiave per osservare, e talvolta mettere in discussione, le dinamiche della comunicazione contemporanea.

 

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Leo Malaspina - 29 Aprile 2026

Ultima notizia