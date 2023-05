Schlein si veste da moderata: dalla bandiera “rossa” al fazzoletto “nero” dei partigiani cristiani (video)

Nella fase peggiore del Pd, alle prese con la fuga dei moderati e i mal di pancia dei cattolici, Elly Schlein strizza l’occhio all’ala cristiana del suo partito con un gesto simbolico che non passa inosservato. Al termine della cerimonia di deposizione di una corona d’alloro alla targa che ricorda Aldo Moro, in via Caetani, la segretaria del Pd ha indossato un fazzoletto dell’Associazione nazionale partigiani cristiani consegnatole da Silvia Costa e Aladino Lombardi, rispettivamente vicepresidente e consigliere nazionale dell’Associazione.

Schlein strizza l’occhio ai partigiani cristiani

“Le abbiamo ricordato i martiri e il ruolo avuto dai partigiani cristiani e lei lo ha indossato molto volentieri. È stata molto disponibile, devo dire che lo ha apprezzato molto”, ha spiegato Costa sottolineando il fatto che, “soprattutto, lo ha preso da chi nel partito non l’aveva votata ma che comunque è ben disponibile a dare una mano”.

Era presente, oltre alla Schlein, una delegazione ufficiale del Partito Democratico, guidata dai due capigruppo di Camera e Senato, Francesco Boccia e Chiara Braga, Graziano Del Rio e altri parlamentari. I rappresentanti della ANPC hanno chiesto alla segretaria del Partito Democratico un impegno per riconoscere e valorizzare il ruolo dei Partigiani Cristiani nella Resistenza e nella Lotta di Liberazione.