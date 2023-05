Proteggere le biodiversità attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine

Il 22 maggio si è celebrata la Giornata Mondiale della Biodiversità, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per riaffermare l’importanza della diversità biologica per il nostro pianeta. L’Italia dispone di un patrimonio unico da proteggere in termini di biodiversità. Un ecosistema naturale e agricolo di straordinario valore, che coniuga identità, cultura e storia del Paese. La Giornata della Biodiversità è un momento per celebrare la bellezza e la complessità della vita sulla Terra, ma anche per richiamare l’attenzione sulla necessità urgente di agire.

Biodiversità e gli obiettivi dell’Agenda 2030

Il cambiamento climatico, la deforestazione, l’inquinamento, l’urbanizzazione e le attività umane stanno mettendo a rischio gli ecosistemi e le specie in Italia così come in tutto il resto del mondo. Dobbiamo aumentare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l’Obiettivo 15, che mira a preservare e ripristinare gli ecosistemi terrestri. La buona notizia è che possiamo fare la differenza.

Le risorse del Pnrr sono fondamentali

È fondamentale utilizzare le risorse e gli strumenti messi a disposizione dal PNRR con particolare riferimento alla tutela delle aree marine protette, dei parchi nazionali nonché grazie agli interventi per la rinaturalizzazione del fiume Po. A tale riguardo, a nessuno sfugge l’importanza di riattivare i processi naturali lungo tutta l’area del fiume Po per aumentare la resilienza nei confronti del rischio idrogeologico e tutelare gli habitat naturali.

La conservazione degli ecosistemi

Ognuno di noi ha poi un ruolo da svolgere nella protezione della biodiversità. Infatti, le azioni individuali possono avere un impatto significativo sulla conservazione degli ecosistemi e delle specie. È perciò indispensabile sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della biodiversità e promuovere comportamenti sostenibili che riducano la pressione antropica sugli ecosistemi. Gli sforzi per proteggere la biodiversità non devono limitarsi solo ai governi e alle organizzazioni internazionali, ma devono coinvolgere attivamente anche i cittadini, le aziende e le comunità locali.

Biodiversità, importanti anche le piccole azioni

Ogni piccola azione conta: piantare alberi, ridurre l’uso di plastica, incoraggiare l’agricoltura sostenibile e promuovere la conservazione degli habitat naturali in un’ottica di decarbonizzazione, sono solo alcuni esempi di come possiamo contribuire a preservare la biodiversità. In occasione della Giornata Mondiale, dobbiamo tutti riflettere sul nostro impatto sulla natura e adottare azioni concrete per preservare la biodiversità. Ci sono diverse azioni che ognuno di noi può intraprendere, come ridurre il consumo di risorse naturali, scegliere prodotti provenienti da fonti sostenibili, promuovere pratiche agricole ecocompatibili e partecipare attivamente alla conservazione degli habitat naturali.

Un tesoro da tramandare alle future generazioni

Non dobbiamo mai dimenticare che la nostra salute e il nostro benessere dipendono dallo stato di salute del nostro pianeta. La biodiversità è un tesoro da custodire e tramandare alle future generazioni, per questo motivo è stata inserita all’Art. 9 della Costituzione, insieme alla tutela dell’ecosistema. Come collettività, dobbiamo porci l’obiettivo di impegnarci per costruire un futuro sostenibile in cui l’armonia tra uomo e natura sia la priorità.