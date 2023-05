Lollobrigida: “In Emilia-Romagna danni incalcolabili, il nostro ministero ha già stanziato 100 milioni”

I danni causati dall’alluvione in Emilia-Romagna “sono stati valutati come al momento incalcolabili” ma il governo è al lavoro per “mettere in campo i provvedimenti normativi ed economici in sostegno di chi è stato colpito”: lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

“Per quanto riguarda il nostro ministero abbiamo ricercato nelle prime ore tutte le disponibilità che avevamo e abbiamo trovato risorse pari ad almeno a 100 milioni di euro, ma parliamo di cifre ben diverse per riuscire ad affrontare questa situazione”. Il ministro ha menzionato anche la possibilità di fondi europei: “Abbiamo chiesto anche all’Europa, in eventi simili è intervenuta in sostegno di nazioni che hanno subito le stesse criticità e quindi auspichiamo che ci sia un intervento anche in quest’ottica”. Quanto alla istituzione di un commissario per tale emergenza,

Ne ha parlato nel corso di un incontro organizzato da Coldiretti nella Giornata mondiale della biodiversità. Rispetto all’impegno del governo Lollobrigida ha detto di “un confronto attento con la Regione, con le associazioni di categoria e con le rappresentanze dei lavoratori”. Il ministro, sentito dai giornalisti a margine dell’appuntamento di Coldiretti, ha aggiunto

“Il premier Meloni ha visitato i luoghi colpiti dall’alluvione e domani il Consiglio dei ministri determinerà tutte le misure che serviranno ad affrontare ancora meglio l’emergenza di questi giorni che ha visto protagonisti la protezione civile, l’esercito e i tanti volontari che hanno fatto un lavoro eccezionale. Adesso inizia la fase per valutare i danni e cominceremo a mettere in campo provvedimenti normativi ed economici in sostegno di chi è stato colpito da questa criticita’ enorme”.

Interpellato sulla richiesta di Coldiretti della nomina di un commissario per l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna, Lollobrigida ha risposto: «Su queste cose di solito è così ma è una valutazione che non anticipo perché il Consiglio dei ministri si determina per questo».

Domani alle 11 il consiglio dei ministri con le prime misure

Il Consiglio dei ministri, convocato per le ore 11 di domani 23 maggio, sarà infatti dedicato in larga parte ai primi urgenti provvedimenti relativi all’alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della toscana. oltre alla rimodulazione dell’ordinanza di Protezione civile, che aveva già dichiarato nei giorni scorsi lo stato di emergenza, con l’estensione del perimetro della relativa area,

Una nota di Palazzo Chigi rende noto che all’ordine del giorno del consiglio dei ministri di martedì 23 maggio ci sarà un decreto-legge con i primi stanziamenti e con la sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo. Al termine del Cdm il presidente del Consiglio, con i ministri aventi a vario titolo competenza per l’emergenza, incontrerà il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che sarà accompagnato da rappresenti delle parti sociali del territorio.

Quanto sia drammatica la situazione è sottolineato anche da Coldiretti che, dopo un primo monitoraggio nelle zone alluvionate, fa sapere che nelle aree colpite dall’alluvione in Emilia Romagna sono a rischio lungo l’intera filiera almeno 50mila posti di lavoro tra agricoltori e lavoratori dipendenti nelle campagne, nelle industrie e nelle cooperative di lavorazione e trasformazione. Ai danni sulla produzione agricola si aggiungono infatti quelli alle strutture come gli impianti dei frutteti, le serre, gli edifici rurali, le stalle, i macchinari e le attrezzature perse, senza contare la necessità di bonificare i terreni e ripristinare la viabilità nelle aree rurali.