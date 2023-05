Procaccini: “Dal voto in Grecia buone notizie per tutto il centrodestra europeo”

Una “buona notizia per tutto il centrodestra europeo” e un “segnale importante” in vista delle prossime europee. L’eurodeputato di FdI e copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, commenta così la vittoria alle elezioni politiche in Grecia di Nuova Democrazia del premier Kyriakos Mitsotakis, che si è aggiudicata oltre il 40% dei consensi.

Procaccini: “L’esito del voto in Grecia una buona notizia per tutto il centrodestra europeo”

“L’esito delle elezioni in Grecia, con l’aumento del numero di voti e di eletti per Soluzione Greca, a cui vanno le mie congratulazioni, e la netta vittoria di Nuova Democrazia, rappresenta una buona notizia per tutto il centrodestra europeo”, ha detto Procaccini, ricordando che “tra il premier Mitsotakis e il governo italiano vi è comunità d’intenti sulla gestione dei flussi migratori e il contrasto all’immigrazione illegale, sui progetti per l’approvvigionamento energetico e la centralità del Mediterraneo per l’Europa”.

Il segnale rappresentato dalla “pesante sconfitta dei partiti di sinistra”

“La pesante sconfitta dei partiti di sinistra – ha poi aggiunto l’esponente di FdI – è un importante segnale anche in chiave europea. I cittadini vogliono serietà, risultati concreti e buon governo ed è su questa base che le forze politiche conservatrici e di centrodestra devono continuare a collaborare anche in vista delle prossime elezioni europee”.

Mitsotakis: “La speranza ha vinto sul pessimismo”

”La speranza ha vinto il pessimismo e l’unità sulla divisione. Sono orgoglioso, sono anche commosso, perché sento molto forte la responsabilità che mi carica sulle spalle una percentuale così impressionante. Prometto di lavorare ancora più duramente per onorare la vostra fiducia”, ha commentato su Twitter Mitsotakis, la cui affermazione è stata nettissima. Per le procedure costituzionali greche, però, potrebbe rendersi necessario un ritorno alle urne, quando sarà in vigore la riforma elettorale che prevede il premio di maggioranza, ai primi di luglio o, come chiesto dal premier uscente, il 25 giugno.

La volontà di dare alla Grecia un governo forte per fare le riforme

Benché partito vincitore, infatti, Nuova Democrazia potrebbe non riuscire a formare un governo. Risultato primo partito in 58 dei 59 distretti elettorali della Grecia, il partito ha conquistato 145 dei 300 seggi del parlamento. Per governare dovrebbe dunque formare una coalizione, ipotesi che il premier uscente ha già escluso, sottolineando che gli elettori chiedono un governo forte in grado di portare avanti le necessarie riforme e per questo serve un esecutivo con un solo partito.

L’assegnazione del mandato esplorativo al premier

La presidente greca Katerina Sakellaropoulou si appresta a dare a Mitsotakis il mandato esplorativo per la formazione del nuovo governo. La procedura costituzionale impone alla presidenza di dare il mandato in successione ai leader dei tre primi partiti, ciascuno dei quali avrà tre giorni a disposizione. Dopo Mitsotakis, toccherà all’ex premier Alexis Tsipras, il cui partito della sinistra radicale Syriza è sceso al 20% e infine ai socialisti del Pasok-Movimento per il cambiamento. Ma i due partiti di sinistra non hanno i numeri per governare insieme, come aveva sperato Tsipras. E se una coalizione Syriza- Nd appare politicamente impensabile, sia Mitsotakis che il leader socialista Nikos Androulakis non desiderano governare assieme.

La prospettiva di un nuovo voto in Grecia

Terminati i nove giorni dei tre mandati esplorativi, la presidente si consulterà con tutti i partiti per formare un governo che abbia la fiducia del parlamento o per indire nuove elezioni. In quest’ultimo caso verrà nominato un governo ad interim e si andrà nuovamente alle urne, tra fine giugno e inizio luglio. Ma questa volta si voterà con un premio di maggioranza, che dovrebbe permettere a Mistotakis di governare da solo.