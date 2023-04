Ue, cresce il gruppo dell’Ecr: il Partito dei Finlandesi aderisce ai Conservatori europei

Il gruppo dell’Ecr nel Parlamento Europeo ha deciso di accettare la domanda di adesione del Partito dei Finlandesi (Perussuomalaiset), fino ad oggi membro del gruppo Identità e Democrazia. A darne notizia è stato lo stesso gruppo dei Conservatori europei, il cui partito è presieduto e guidato da Giorgia Meloni. Nella nuova delegazione all’Eurocamera entreranno Teuvo Hakkarainen e Pirkko Ruohonen-Lerner. Sostituiranno Laura Huhtasaari, che ha optato per il parlamento nazionale dopo il successo elettorale del Partito dei finlandesi. In realtà, più che una new entry, quella del Perussuomalaiset è un ritorno politico. Il Partito dei Finlandesi faceva infatti già parte dell’Ecr nella legislatura 2014-2019.

La soddisfazione di Procaccini per l’adesione del Perussuomalaiset

Soddisfazione per la decisione del Perussuomalaiset è stata espressa dal copresidente dei Conservatori europei, Nicola Procaccini, di Fratelli d’Italia. «Sono lieto – ha detto – che il Partito dei Finlandesi sia di nuovo con noi. Per noi, è una conferma che la nostra famiglia politica sta crescendo e che la nostra rotta, che evita l’estremismo e mantiene un ragionevole equilibrio democratico all’interno dell’Unione, è giusta. Siamo convinti che il Perussuomalaiset darà un contributo decisivo al lavoro del nostro gruppo e al nostro movimento». Procaccini ha quindi sottolineato la compattezza politica e programmatica dei Conservatori all’interno della Ue. A partire dalla stessa idea di Europa. «Vogliamo riformare l’Ue sulla base dell’eurorealismo, rendendola più rispettosa delle varie identità degli Stati nazionali».

Con il Partito dei Finlandesi l’Ecr conta 66 eurodeputati

Con i nuovi innesti, il gruppo dell’Ecr passa da 64 a 66 deputati. Attualmente è il quinto gruppo del Parlamento europeo, a poca distanza da quello dei Verdi. Ma Procaccini è ottimista sull’esito delle elezioni europee del prossimo anno. «Secondo gli attuali sondaggi – ha ricordato – il gruppo dei Conservatori si accinge a diventare una delle prime forze del Parlamento di Strasburgo». Anche l’altro copresidente dell’Ecr, Ryszard Legutko, ha espresso soddisfazione per il ritorno del Partito dei Finlandesi. «Il Perussuomalaiset – ha sottolineato – condivide la nostra visione alternativa del futuro dell’Europa. E come noi vuole riformare l’Ue rendendola comunità di patrie e nazioni che lavorano insieme, nel rispetto delle nostre diverse identità».