Pascale fa l’hater ingrata: “Gasparri è feccia fascista”, “Berlusconi non è stato troppo gentile con me”

Gli hater si nascondo in genere dietro profili anonimi, sorprende quando gli insulti partono da un account ufficiale come quello di Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi, che ha insultato gratuitamente Maurizio Gasparri.

La Pascale ha infatti dedicato il suo sabato mattina agli insulti social contro Gasparri: è infatti intervenuta su una pagina Instagram satirica The Journalai, per commentare un video nel quale il vicepresidente del Senato parla di canzoni (citando “Balla” di Dargen D’Amico). Ma quello che fa saltare il sangue agli occhi alla Pascale è la battuta di Gasparri sull’armocromista: “Non ne ho bisogno, all’armadio ci pensa mia moglie, non ci vuole tutta questa scienza”.

“Arcore ingrato”: Pascale insulta Gasparri e pure Berlusconi

Il commento della ex compagna di Berlusconi è delirante. «In Forza Italia con la nascita del Pdl è arrivata un sacco di feccia fascista». Se il post non fosse stato scritto all’ora della colazione verrebbe da pensare agli effetti di una sbronza del sabato sera. Tant’è che gli altri utenti commentano con salaci e inevitabili risposte: «Fascismo è quando la moglie fa l’armadio», commenta un utente sottolineando la ridicolaggine del ragionamento della ex di Berlusconi. Un altro chiede alla Pascale: «Prima (di Gasparri) invece tutta gente per bene?». L’ex ballerina dell’emittente napoletana TeleCafone si arrampica sugli specchi: «Insomma, almeno non sono mai stati fascisti tanto meno razzisti. In coalizione sono diventati pure questo. Altrimenti restavo». E qui la replica di un’altra utente è fulminante: «Per 20 milioni sarei rimasta pure io». E a questo punto il riferimento è alla buon uscita ottenuta dalla ex del Cavaliere. I due sono stati infatti insieme circa 10 anni e lei avrebbe ricevuto 2 milioni di euro per ogni anno di relazione, pari a 20 milioni e a circa 100 mila di euro al mese. Berlusconi le ha anche concesso di vivere a Villa Maria, a Casatenovo, per tutto il periodo post separazione con la cantante Francesca Turci, sua nuova compagna.

“Mi facevo il sangue amaro”: il lamento della povera Pascale

Alessandro le risponde tagliente: «Francesca, sveglia! Ci andavi a pranzo con questi!». Subito dopo «Alessandro mai. E quando proprio doveva succedere era spesso sangue amaro. Cosa mi costringeva ? Il bene incondizionato verso un uomo gentile ma non troppo. È stato eccessivo ma se tornassi indietro nel tempo lo rifarei ugualmente, perché ho tanto vissuto e imparato. Nel frattempo ho sempre avuto le idee chiare, comunismo e fascismo sono feccia».

Sfortunatamente per la smemorata ex soubrette di TeleCapri, ci sono addirittura le sue foto di lei che balla con Gasparri, sorridente e gaudente. Si fatica a scorgere tutta la sofferenza e questo “sangue amaro”. Il senatore di Forza Italia, impegnato in questi giorni in un tour elettorale per le Comunali in Sicilia, non le ha ancora risposto. Non è detto che non lo faccia: magari tramite i suoi avvocati.