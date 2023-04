Gasparri: «Il Primo Maggio a sinistra pensano a cantare e ballare. Lo facciano a spese loro, non della Rai»

«Il Primo maggio ci sarà chi si diletta con “tromboni e chitarre” a spese della Rai con il consueto, peraltro apprezzato, “concertone”, e chi invece penserà al lavoro degli italiani». Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. «Un plauso al governo Meloni che ha scelto quella data per una riunione, nel corso della quale varare concreti provvedimenti a favore del lavoro. C’è chi si dà da fare e chi balla, chi pensa a incrementare l’occupazione e chi a dilapidare i soldi della Rai. Questa è la differenza tra il centrodestra e la sinistra».

Primo Maggio, Gasparri: il governo Meloni pensa agli italiani

Quello Meloni «è il governo che pensa al futuro degli italiani, a utilizzare, in modo corretto, le risorse che devono incrementare il numero dei posti di lavoro. La sinistra invece pensa a danze e balli e si distrae dalla vita concreta delle persone. Il pacchetto di misure che l’esecutivo sta predisponendo è molto importante. E dimostrerà che anche le politiche sociali del centrodestra sono serie e utili, a differenza della demagogia grillina e piddina che ha determinato lo sperpero di miliardi e miliardi di euro con il reddito di cittadinanza e quant’altro senza far crescere il Paese».

«Quando ballavano sui balconi di Palazzo Chigi…»

«Ballavano sui balconi di Palazzo Chigi annunciando l’abolizione della povertà, della loro, dei vari Di Maio, Di Stefano, Fico e Taverna. Che hanno tradito gli italiani e gli ingenui che li avevano votati. Ben venga il Primo maggio per il lavoro del governo di centrodestra, mentre gli altri sono liberi di cantare e ballare. Ma inizino a farlo a spese loro, non della Rai», conclude l’azzurro.

Primo Maggio, le parole di Tajani

«Il bilancio» di questi mesi di governo «è positivo», come dicono anche «i mercati, lo spread». E la «situazione economica che sta lentamente migliorando con previsioni di crescita superiori rispetto a qualche mese fa. Siamo soddisfatti ma vogliamo fare ancora di più, per questo faremo una riunione» del Cdm «il Primo maggio per migliorare le condizioni economiche di tutti i lavoratori». Lo dice il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, a margine di un punto stampa a Siena.